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У ПриватБанку розповіли, коли українські переселенці отримають виплати: названо терміни

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Четвер 26 травня 2022 16:45
У ПриватБанку розповіли, коли українські переселенці отримають виплати: названо терміни ПриватБанк (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

ПриватБанк назвав точні дати виплат вимушеним переселенцям щомісяця, видачу яких заборгували через великий обсяг заявок.

Про це повідомляє "Мінфін".

Коли перераховують гроші

Клієнт банку звернувся до організації щодо вирішення питання по виплатах ВПО.

"ВПО було оформлено 20.04, минуло вже понад місяць, а виплати все чекаємо та чекаємо на картку єПідтримка, хоча виплати анонсували на початок травня", - йдеться у повідомленні.

У банку повідомили, що Мінсоцполітики щомісяця переказує кошти до 3, 13 та 23 числа включно, залежно від термінів подання заяви.

Зокрема, виплата державної допомоги ВПО проходить у три етапи:

  • подача заявки;
  • формування та обробка реєстрів;
  • виплата грошей (2000 грн на дорослу та 3000 на дитину або особу з інвалідністю).

Банк зараховує кошти на картку клієнта, коли отримує їх. Однак, варто пам'ятати, що на кожному з етапів можуть виникнути проблеми.

У якому випадку виплати можуть не прийти

Також бувають випадки, коли українці вказують у заявці неправильні дані. В результаті виникають проблеми, що їм довго не надходять виплати.

Тому, через це справді можуть не прийти гроші. У заявці потрібно буде виправляти дані та отримати допомогу.

Переселенці, які подавали заявку на отримання коштів через додаток "Дія", можуть отримати ще й паперовий варіант довідки про взяття на облік.

Варто зазначити, що коло переселенців, які зможуть отримати допомогу, звужено. Таку допомогу надаватимуть особам:

  • які перемістилися з території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій;
  • які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні;
  • у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Раніше ми повідомляли, яку допомогу платять переселенцям в Україні.

Також ми писали, що переселенці можуть отримати міжнародну грошову допомогу.

Окрім того, читайте, чи обов'язково переселенцям отримувати допомогу через "Ощадбанк".

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