В Приватбанке рассказали, когда украинские переселенцы получат выплаты: названы сроки

Об этом сообщает "Минфин".

Когда перечисляют деньги

Клиент банка обратился в Организацию по решению вопроса по выплатам ВПЛ.

"ВПО было оформлено 20.04, прошло уже больше месяца, а выплаты все ждем и ждем на карточку єПідтримка, хотя выплаты анонсировали на начало мая", - говорится в сообщении.

В банке сообщили, что Минсоцполитики ежемесячно переводит средства до 3, 13 и 23 числа включительно, в зависимости от сроков подачи заявления.

В частности, выплата государственной помощи ВПЛ проходит в три этапа:

подача заявки;

формирование и обработка реестров;

выплата денег (2000 грн на взрослого и 3000 на ребенка или человека с инвалидностью).

Банк зачисляет средства на карту клиента, когда получает их.. Однако, стоит помнить, что на каждом из этапов могут возникнуть проблемы.

В каком случае выплаты могут не прийти

Также бывают случаи, когда украинцы указывают в заявке неправильные данные. В результате возникают проблемы, что им долго не поступают выплаты.

Поэтому, из-за этого действительно могут не прийти деньги. В заявке нужно будет исправлять данные и получить помощь.

Переселенцы, которые подавали заявку на получение средств через приложение "Дия", могут получить еще и бумажный вариант справки о взятии на учет.

Следует отметить, что круг переселенцев, которые смогут получить помощь, сужен. Такую помощь будут оказывать лицам: