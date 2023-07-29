ПриватБанк объявил о выплатах до 50 тысяч гривен: как украинцам их получить
ПриватБанк объявил об акции с розыгрышем до 50 000 гривен. Для участия нужно просто производить платежи через этот банк.
Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.
Подробнее об акции
Участие в розыгрыше могут принимать все совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие ИНН и активную карту Mastercard.
Для того чтобы стать участником нужно:
- зарегистрироваться
- осуществить пять, 10 или 15 платежей с карты Mastercard через меню "Платежи" в Приват24
Платежи можно также проводить, в том числе через QR-код или кнопку оплаты на сайте, ведущие в Приват24.
Если вы выполнили все эти условия, вам остается только ждать розыгрыш призов в финале.
Что можно получить
Среди призов можно выиграть разные суммы денег:
- за пять платежей в месяц - 10 000 гривен
- за 10 платежей в месяц - 20 000 гривен
- За 15 платежей в месяц - 50 000 гривен
К платежам, отвечающим требованиям, относятся также оплата коммунальных услуг, уплата штрафа, оплата обучения в школе/детсаду/ВУЗе, благотворительный взнос, плата за товары и услуги на счет ФЛП/юридического лица.
Розыгрыш продлится до 30 сентября 2023 года.
В конце с помощью ресурса Random.org определят 13 победителей, а всего 39 украинцев получат денежные призы разных размеров.
Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк изменил условия перевода средств.
Читайте также о новой мошеннической схеме, где якобы замешан ПриватБанк.