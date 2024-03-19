Ежемесячно можно получать деньги. ПриватБанк порадовал украинцев новой акцией

ПриватБанк запустил новую акцию для собственных клиентов. Участники могут получать от 250 до 2 500 грн кэшбэка за переводы с карты на карту Mastercard. Акция действует с 15 марта по 15 июня 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка .

Кто и как может принять участие в акции

Участниками акции могут стать совершеннолетние клиенты, имеющие ИНН и активную карту Mastercard от ПриватБанка.

Для участия:

зарегистрируйтесь в акции

получите или отправьте перевод с карты на карту Mastercard от ПриватБанка на сумму от 250 грн

оплатите по меньшей мере две покупки на общую сумму от 250 грн любой картой Mastercard от ПриватБанка в магазинах или Интернете в Украине или за границей

Какое вознаграждение ждет победителей

Ежемесячно в течение действия акции 500 клиентов могут получать кэшбэк по 250 грн, а 25 клиентов могут получить кэшбэк по 2 500 грн.

Один участник акции может на каждом этапе получать кэшбэк 250 грн, кэшбэк 2500 грн можно получить один раз за весь период акции. Максимальная сумма кэшбэка для одного участника акции за весь период акции - 3 000 грн.

Добавим, что уже более 3000 украинцев зарегистрировались для участия в акции.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте (скриншот)

Какие переводы принимают участие в акции

В акции учитываются переводы с карты на карту по Украине и международные, а именно:

переводы через Приват24 с карты на карту Mastercard от ПриватБанка

переводы с карт Mastercard других украинских банков на карты Mastercard от ПриватБанка

переводы с карт Mastercard от ПриватБанка на карты Mastercard других украинских банков

переводы в Приват24 с заграничных карт Mastercard на карты Mastercard от ПриватБанка

переводы в Приват24 с карт Mastercard от ПриватБанка на зарубежные карты Mastercard

переводы по номеру телефона

Информацию о победителях будут публиковать на сайте 1.05, 1.06 и 1.07. 2024 года.