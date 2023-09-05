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ПриватБанк наконец-то объяснил, почему самовольно увеличивает вам кредитный лимит

Вторник 05 сентября 2023 13:18
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ПриватБанк наконец-то объяснил, почему самовольно увеличивает вам кредитный лимит Фото: ПриватБанк сделал заявление о кредитах (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк самовольно увеличивает размер кредита по карте "Универсальная". Многие украинцы удивляются, почему так происходит.

Финансовое учреждение объяснило в Facebook, почему самостоятельно увеличивает количество кредитных средств на карте клиентов "Универсальная".

Правила увеличения кредита по карте в ПриватБанке

Дело в том, что банк увеличивает или уменьшает кредитный лимит, анализируя очень много факторов - наличие кредитов в других учреждениях, просроченные платежи, начисление зарплаты, активное пользование картой и многое другое.

В ПриватБанке отметили, что уверены в возвращении средств в случае их использования.

Наличие лимита не заставляет украинцев платить за качество средства или непрозрачные комиссии.

Также вы сами можете снизить лимит в приложении Приват24.

Какие плюсы "кредитки" Универсальная

С этой картой вы сможете:

  • пользоваться своими деньгами или кредитным лимитом (до 200 000 грн) со льготным периодом до 55 дней без переплат;
  • платить во всех торговых точках в Украине и за границей, а также в Интернете;
  • покупать желаемые товары с услугами "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка";
  • снимать наличные через QR-код, а покупки оплачивать смартфоном через Google Pay или Apple Pay.

Как получить кредитную карту

  • Мгновенно открыть виртуальную Digital карту в Приват24 (вебверсия, приложение). Это аналог физических карточек, только без пластика.
  • Заказать доставку пластиковой карты через Приват24, а на следующий день после заказа получить ее в отделении "Новой Почты" или почтомате.
  • Посетить ближайшее отделение ПриватБанка и оформить физическую пластиковую карточку. С собой нужно иметь ИНН и паспорт. Оформление бесплатно.
  • Если вы еще не клиент банка, оставляйте заявку на сайте (через кнопку "Позвоните мне"). Забрать карту можно будет в ближайшем отделении банка.

Читайте также, как купить доллары в ПриватБанке онлайн.

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