ПриватБанк призупинить роботу всіх систем перед "чорною п'ятницею"

У ніч на неділю, 7 листопада, ПриватБанк оновить програмне забезпечення процесингового центру. З 01-00 до 04-30 годин будуть припинені всі грошові перекази, а також припинена робота банкоматів і терміналів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку .

Як наголошується в повідомленні, банк свідомо прийняв рішення про оновлення. "Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з "чорної п'ятниці" і завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, щоб шопінг наших клієнтів був комфортним", - йдеться в повідомленні.

У період оновлення процесингового центру банк призупинить проведення транзакцій за картками, роботу Приват24 для фізичних осіб Приват24 для бізнесу.

В ході технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.