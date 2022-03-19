ru ua
Сб, 19 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як українцям отримати терміновий грошовий переказ у Приватбанку (інструкція)

Новость на русском →
Субота 19 березня 2022 14:40
Як українцям отримати терміновий грошовий переказ у Приватбанку (інструкція) Фото: Як отримати грошовий переказ у Приватбанку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українцям зараз переказують кошти з багатьох країн світу та Європи. Це допомога від друзів, родичів або організацій у зв'язку з військовою агресією Росії проти України.

Як зробити та отримати такі перекази в ПриватБанк – читайте в матеріалі нижче.

У ПриватБанк зараз є багато варіантів переказу грошових коштів з іншої країни. Перевести можна через:

  • Western Union
  • PrivatMoney
  • Ria
  • MoneyGram
  • IntelExpress
  • Meest
  • Welsend
  • Sigue

Сума до 150 тисяч гривень (еквівалент) – можна отримати готівкою в касі або карту. Понад цієї суми - тільки на карту.

Відправити або отримати можна переказ в будь-якій валюті - на гривневу карту. Також можна отримати готівкою переказ у відділенні ПриватБанк.

Мінімальна сума у всіх системах - 1 долар або євро. На Western Union-4 долари.

Міжнародні переклади

Для відправки коштів з картки Visa або Mastercard будь-якого банку достатньо ввести номер картки одержувача. Також можна використовувати платежі Swift і переказ коштів за номером IBAN.

Щоб здійснити онлайн-переказ з картки на картку, відправнику потрібно відкрити вебверсію next.privat.24.ua.

Далі відкрити меню "Сервіси", вибрати "Перекази" і меню "На будь-яку карту".

  • Вказати номер картки
  • термін дії
  • CVV-код відправника
  • Номер картки одержувача
  • Суму та валюту переказу

Онлайн-переказ грошей відбувається відразу, після натискання кнопки "Відправити".

Отримати міжнародний переклад

Щоб отримати або відправити переказ через Приват24, скористайтеся меню Перекази Міжнародні.

Далі виберіть "Відправити переказ" або "Отримати переказ".

Після чого необхідно внести реквізити по переказу і вибрати карту для оплати або отримання.

Реквізити картки для поповнення Вашої картки від друзів, рідних або партнерів:

Як українцям отримати терміновий грошовий переказ у Приватбанку (інструкція)

Миттєвий переклад з карти на карту р2р
Такий переклад допомагає надіслати переклад на карту будь-якого банку світу або отримати з карти будь-якого банку світу.

Виняток - карти, емітовані банками Ірану, Іраку, Сирії, Куби, Північної Кореї, Судану, Південного Судану.

Щоб відправити або отримати міжнародний переклад, зайдіть в Інтернет-банк Приват24 і виберіть меню "Перекази" "На будь-яку карту".

Заповніть дані карти відправника, дані карти одержувача, суму, валюту і натисніть кнопку "Перевести".

Якщо переказ з картки іншого банку, після натискання кнопки "Підтвердити" необхідно буде ввести пароль 3-D Secure за технологією Verified by Visa або Mastercard SecureCode.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відкрити рахунок в PayPal, щоб приймати та виводити гроші.

Усі оперативні та лише перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна у Telegram і Viber. Долучайся!

Перемога буде за нами! Слава України!

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
LITE
Найцікавіші книжки, після яких дитина полюбить читати: топ світових шедеврів
Найцікавіші книжки, після яких дитина полюбить читати: топ світових шедеврів