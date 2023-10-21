7 шагов, которые защитят вашу банковскую карту от мошенников: советы финансиста

Киберпреступники регулярно атакуют банковские карты украинцев. Мошенники придумали массу схем, как выманить деньги и получить доступ к счетам. Однако существует несколько простых шагов, которые помогут защитить свои средства.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Наталии Рудевич в Instagram .

Храните деньги на разных картах

"Не храните большие суммы на одной карте, или же положите деньги на карты от разных банков. Также можно забросить деньги на краткосрочный депозит, или на монобанку", - говорит Рудевич.

Используйте разные пароли для разных аккаунтов

Так мошенникам будет сложнее получить доступ к вашим страницам, потому что даже если сломают один аккаунт - остальные будут для них недоступны. Данные с паролями храните в защищенном месте.

"Если банк позволяет, то можно установить динамический CVV, он будет периодически меняться", - говорит финансист.

Установите интернет-лимиты на карте

"Выставьте сумму, с которой вы можете расстаться. Лучше вы будете каждый раз увеличивать сумму перед покупкой, чем потеряете свои деньги", - советует эксперт.

Также установите запрет на осуществление платежей, если страна, в которой вы находитесь, не будет совпадать со страной, в которой производится платеж.

Используйте банковское страхование

"Воспользуйтесь банковским страхованием ваших денег от финансового мошенничества с гарантированным возвратом похищенных сумм", - советует Рудевич.

Двойная аутентификация

Это использование сразу двух разных способов подтверждения. Всегда используйте двойную аутентификацию в своих аккаунтах.

Подвяжите свой мобильный к паспорту

Если ваш номер будет прикреплен к паспорту, это не даст преступникам перевыпустить вашу SIM-карту и, соответственно, получить доступ к банковскому счету.

Рассчитывайтесь Apple и Google pay

Эти варианты оплаты безопаснее, чем вводить номер карты для оплаты на разных сайтах. Также следует избегать ввода данных вашей карты, если пользуетесь публичным Wi-Fi.

Очень важно игнорировать фишинговые ссылки на мошеннические интернет-ресурсы, которые от настоящих сайтов будут отличаться одной незаметной буквой. Поэтому очень внимательно переходите по ссылкам.