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ПриватБанк підіймає тарифи: які саме послуги подорожчають

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Вівторок 13 липня 2021 19:01
ПриватБанк підіймає тарифи: які саме послуги подорожчають Фото: ПриватБанк збільшує тарифи на послуги інкасації (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

ПриватБанк зробив заяву про зміну тарифів. Тепер за послуги інкасації ФОПам доведеться платити більше. Нові ціни почнуть діяти уже в вересні 2021 року.

Скільки тепер коштуватиме ця послуга – читайте у нашому матеріалі нижче.

Скільки треба буде платити за інкасацію

Ці зміни в тарифи за послугою "Інкасація" необхідні, як пояснюють в ПриватБанку, через збільшення собівартості операцій.

Відтак, до 31 серпня 2021 року у обласних центрах (крім Києва) діятиме тариф 70 грн за під’їзд, але не менше ніж 900 грн на місяць з торговельної точки. А от з 1 вересня другий пункт збільшиться і сягатиме "не менше ніж 1200 грн".

У інших населених пунктах тариф за під’їзд інкасаторів зросте до 180 грн (замість 120 грн). Місячна плата теж збільшиться на 300 грн. Не менше ніж 1200 грн на місяць з торговельної точки доведеться платити і киянам.

ПриватБанк підіймає тарифи: які саме послуги подорожчають

ПриватБанк змінює тарифи (скриншот)

Також на сайті фінансової установи попередили, що "продовження користування послугами банку після 1 вересня 2021 року є погодженням клієнтом зміни тарифів шляхом мовчазної згоди".

Раніше ми повідомляли, що у ПриватБанку з'явилося важливе нововведення.

Також ми писали про покрокову інструкцію, як легко і вигідно через Приват24 здати квиток на поїзд.

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