ПриватБанк не працює: що робити, якщо банкомат не видає гроші

ПриватБанк попередив про проблеми зняття готівки в банкоматах (фото: РБК-Україна)

ПриватБанк попередив про проблеми з банкоматами і системою Privat24 до 7 ранку 1 березня

ПриватБанк попередив про труднощі зі зняттям готівки через проведення оновлень процесингу - банкомати, термінали і система Privat24 не будуть працювати в ніч з 29 лютого на 1 березня з 01:00 до 07:00. Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.

Крім того, у ПриватБанку радять зняти готівку і провести всі фінансові операції заздалегідь.

З 7 ранку 1 березня всі системи працюватимуть стабільно.

ПриватБанк попередив про проблеми зняття готівки в банкоматахФото: скрін facebook.com/privatbank

Зазначимо, що клієнти банку почали отримувати відповідні повідомлення ще 28 лютого з поясненням, що оновлення процесингу має покращити якість роботи банку.

"Планові роботи проведемо вночі, щоб не заподіяти нашим клієнтам істотних незручностей", - зазначено в повідомленні.

Таким чином, українці, які не встигли до години ночі зняти гроші зі своїх приватівських карток, можуть скористатися послугами банкоматів інших банків.

В ПриватБанку нагадують, що це відбувається без комісії, і переплачувати не доведеться.

"Ви можете знімати готівку з ваших карток через банкомати будь-яких українських банків без додаткових комісій, тобто немає різниці, чи використовуєте ви банкомат Приватбанку або чужий. При цьому за зняття грошей з карти для виплат ви взагалі нічого не платите", - йдеться в повідомленні на сайті банку.

Нагадаємо, восени 2019 року у роботі Приватбанку стався збій - в "Приват24" спостерігалися труднощі при оплаті в інтернеті, зарахування коштів на картки зі сторонніх сервісів, проведення операцій з картками в банкоматах, POS-терміналах. На той момент в банку рекомендували не повторювати операцій і очікувати усунення проблем.