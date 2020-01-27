ПриватБанк продає резиденцію Брежнєва в Дніпрі

Фото: резиденція Брежнєва (setam.net.ua)

Стартова ціна комплексу - 98 млн грн

Державний "ПриватБанк" виставив на аукціон половину адміністративно-громадського комплексу, до якого входить будинок, відомий як резиденція керівника СРСР Леоніда Брежнєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані в системі "Сетам".

Згідно з оприлюдненою інформацією, аукціон відбудеться 4 лютого 2020 року. Стартова ціна - 97,946 млн грн.

За інформацією "Приватбанку", комплекс розташований в центральному районі міста. Неподалік розташовані набережна міста, супермаркети "АТБ", "Varus" "МІСТ-Сіті", відділення банків, розважальні заклади, високий клієнтопіток, зручна транспортна розв'язка.

Комплекс загальною площею 5575,5 кв. м знаходиться в Дніпрі по вулиці Крутогірний узвіз, 1.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Чистий збиток банку у 2016 році склав 176,64 млрд грн, у 2017 році - 23,99 млрд грн. У 2018 році "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав чистий прибуток - 12,52 млрд грн. Банк перерахував до держбюджету 90% прибутку - 11,5 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, чистий прибуток державного "Приватбанку" за січень-жовтень 2019 року склав 28 млрд грн.