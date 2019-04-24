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ПриватБанк зробив важливу заяву про Приват24: українці насторожились

STYLERЖиття    24.04.2019 - 14:38
ПриватБанк зробив важливу заяву про Приват24: українці насторожились
ПриватБанк перезапустить Приват24 (колаж РБК-Україна)

ПриватБанк скоро перезапустить сервіс Приват24

ПриватБанк влітку перезапустить Приват24. За словами голови правління фінансової установи Петра Крумханзла, тестування бета-версії нової програми почалося ще у березні цього року.

Тепер вже за кілька місяців українці отримають модернізований сервіс, який міститиме більше функцій, ніж сьогодні.

"Найближчим часом бета-версія системи буде доступна всім бажаючим, а основний запуск нового Приват24 ми плануємо до кінця літа. Перфекціонізм у питанні лонча нової системи цілком виправданий", - сказав в інтерв'ю LIGA.net Крумханзл і додав, що банк "хоче запропонувати клієнтам майже ідеальний продукт

Окрім того, ПриватБанк цього року проведе масштабне оновлення hardware банку і обіцяє українцям "кілька цікавих проектів з найбільшими світовими брендами". Також голова правління банку каже, що найближчим часом буде "технологічно і візуально" покращено відділення банку.

ПриватБанк зробив важливу заяву про Приват24: українці насторожились

Відділення ПриватБанку в Києві (фото: РБК-Україна)

Тим часом українці з осторогою дивляться на майбутні зміни сервісу Приват24 без використання цифрового ядра Corezoid. Але при цьому відзначають, що міняти систему потрібно.

"ПриватБанк вже років три не може зробити, щоб нормально шаблони в комунальних платежах працювали..." - поскаржився один юезер.

"Якщо дійсно будуть проведені зміни деяких категорій - то буде добре. Якщо зміниться лише інтерфейс - то ліпше не чіпайте взагалі", - додав інший.

"Це значить, що ще кілька місяців Приват24 буде глючити? Не дуже райдужна перспектива", - написав у соціальній мережі ще один користувач.

ПриватБанк зробив важливу заяву про Приват24: українці насторожились

Приват24 (коллаж РБК-Україна)

Також 24 квітня українці жаліються на затримки з проведенням деяких платежів в Приват24 - платежі знаходяться в статусі "новий". У ПриватБанку просять у таких випадках не повторювати платежі, щоб вони не були дубльовані. Збої можуть бути при оплаті комунальних послуг чи перерахуванні коштів на рахунки фізичних осіб.

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб вирішити проблему", - завірили журналіста Styler у банку.

Нагадаємо, в березні ПриватБанк у Приват24 запустив продаж єдиного електронного квитка для проїзду в метро і міському транспорті Києва.

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