ПриватБанк сообщил украинцам о важных изменениях: что известно
ПриватБанк сообщил украинцам об изменениях, касающихся "Приват24 для бизнеса" - мобильной и настольной версии.
Что именно изменилось в приложении, как это упростит жизнь пользователям и клиентам финансового учреждения – читайте ниже в материале Styler.
Как изменилось приложение "Приват24 для бизнеса"
Мобильное приложение "Приват24 для бизнеса" 3.2.0 для Android и iOS получило изменения в дизайне.
Разработчики в частности улучшили дизайн и упростили навигацию приложения, а также обновили авторизацию, главную страницу, список компаний, меню услуг, настройки, выписку по счетам.
Теперь на главной странице доступны:
- наименование компании и тип связи
- блок "Общий остаток", где отражены остатки по счетам в национальной и иностранных валютах и есть активная ссылка на реквизиты счетов компании.
- блок с курсами валют
- ярлыки быстрого доступа (Добро, Платеж на свою карточку/счет, Платеж по реквизитам, Платеж в бюджет)
- кнопка "+", чтобы добавлять ярлыки быстрого доступа на главную страницу приложения
- навигационная панель с меню и QR-сканером.
Вот так выглядит обновленная навигационная панель "Приват24 для бизнеса"
Также в левом верхнем углу экрана есть боковое меню с новостями от банка, обзором приложения (навигационными инструкциями), картой отделений, переходом к чату "Помощь Онлайн" и меню "Настройки".
В меню "Выписка" разработчики изменили отображение информации по платежу, добавили возможность фильтрации и сортировки операций, просмотр сводной информации за период, а также добавили возможность сформировать выписку по счетам, по которым не было движения.
А что еще изменилось?
Кроме того, команда ПриватБанка обновила меню "Выписка" в мобильном приложении.
Изменения в меню "Выписка"
А еще клиенты ПриватБанка получили обновленное меню "Счета" в веб-версии "Приват24 для бизнеса".
Теперь можно включить отображение столбца "Дата последнего движения по счетам" в настройках вкладки "Счета" (меню "Счета и выписки").
Также можно экспортировать список счетов в файл в формате XLS (вкладка "Счета").
В приложении добавлена дата последнего движения по счетам (вкладка "Счета" - "Настройки" - "Таблица"). Достаточно включить отображение столбца в настройках, как показано на рисунке ниже. В дальнейшем можно сортировать счета по степени их активности.
Вот так можно настроить таблицу под свои потребности
Вы можете настроить таблицу самостоятельно под свои потребности: включать/выключать отображение столбцов и вкладок, определять очередность отображения.
Загрузить или обновить версии мобильного приложения "Приват24 для бизнеса" можно по ссылкам ниже:
Напомним, недавно ПриватБанк изменил условия перевода средств.
Также читайте о самых дешевых тарифах мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell.