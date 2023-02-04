ua ru
Сб, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какие отделения ПриватБанка работают во время отключений света: список

Новина українською →
Украина, Суббота 04 февраля 2023 21:30
Какие отделения ПриватБанка работают во время отключений света: список Фото: ПриватБанк организовал работу отделений во время отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

ПриватБанк организовал работу дежурных отделений, которые работают во время длительных отключений света. Они находятся в разных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Украинцы могут посетить более 300 отделений ПриватБанка, которые работают в условиях отключений света, во всех регионах, кроме Луганской области и временно оккупированного Крыма.

Работа таких отделений будет прерываться только при условии сигнала воздушной тревоги, но после ее завершения сотрудники возвращаются на рабочие места.

Все адреса дежурных отделений ПриватБанка:

Напомним, ранее стало известно, что чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2022 год сократилась на 4,80 млрд.

Также мы писали, что ПриватБанк добавил новую функцию в приложение "Приват24 для бизнеса", которая облегчит пользование банковскими услугами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк вимкнення світла блекаут Электроэнергия
NEWS
Табачник, Клюев и не только. Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича
Табачник, Клюев и не только. Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина