Какие отделения ПриватБанка работают во время отключений света: список

ПриватБанк организовал работу дежурных отделений, которые работают во время длительных отключений света. Они находятся в разных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Украинцы могут посетить более 300 отделений ПриватБанка, которые работают в условиях отключений света, во всех регионах, кроме Луганской области и временно оккупированного Крыма.

Работа таких отделений будет прерываться только при условии сигнала воздушной тревоги, но после ее завершения сотрудники возвращаются на рабочие места.

Все адреса дежурных отделений ПриватБанка: