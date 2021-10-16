ПриватБанк блокує перекази та вимагає відповісти на питання: українці обурюються

Банк просить підтвердити особистість

ПриватБанк через зростання випадків шахрайства посилив контроль і тепер блокує операції, які хочуть здійснити власники карток.

Клієнт банку Валерій хотів переказати кошти на картку іншого банку, однак його попросили зателефонувати на номер гарячої лінії.

"Хотів переказати на свій рахунок в іншому банку. Під час переказу прийшло повідомлення: щоб продовжити, зателефонуйте на 3700" – написав клієнт.

Далі у ПриватБанку попросили назвати суму переказу, кому переказують гроші, ПІБ, дату народження, повну адресу прописки та рік народження. Тому така кількість запитань викликала обурення у чоловіка.

У ПриватБанку просять підтвердити свою особистість

Що пояснили в банку

У ПриватБанку розповіли, що бувають ситуації, коли шахраї отримують доступ до телефону шляхом перевипуску сім-картки.

"Відмова від перевірки операцій і підтвердження особи клієнта або не проходження верифікації піддає ризику втратити свої кошти", – пояснили в банку.

Легальність доходів

Інший клієнт банку Михайло повідомив, що тепер банк зобов'язаний перевіряти, чи легально він отримує свої доходи.

"Після певних оплат банк захотів документи про походження коштів. Зрозумів, що раз у банку не вистачає розуму переглянути всю історію по картках клієнта, який у ньому обслуговується більш ніж 10 років, час закривати там всі картки", – написав чоловік.

ПриватБанк просить довести легальність доходів

У банку пояснили, щоб продовжити співпрацю з клієнтом і розблокувати картки, потрібно надати документи, які підтвердять джерела доходу. Зазначається, що ПриватБанк в цьому випадку виконує вимоги закону та не пропускає сумнівні операції.