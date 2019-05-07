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ПриватБанк анонсував масштабне оновлення: що відомо

STYLERЖиття    07.05.2019 - 08:34
ПриватБанк анонсував масштабне оновлення: що відомо
ПриватБанк запускає оновлення (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Приватбанку розповіли про терміни оновлення

ПриватБанк анонсував вихід нової версії мобільного додатку Приват24. Про те, коли додаток запустять у тестовому режимі, розповів генеральний директор Приватбанку Петро Крумханзл в інтерв'ю для видання Liga.net.

ПриватБанк для нової версії мобільного додатка не буде використовувати цифрове ядро Corezoid, яке було розроблено ще до націоналізації. У березні, як розповів Крумханзл, було розпочато етап тестування, а основний запуск заплановано на кінець літа 2019 року.

"В найближчий час бета-версія системи буде доступна всім бажаючим. Перфекціонізм в питанні запуску нової системи цілком виправданий, ми хочемо запропонувати клієнтам майже ідеальний продукт", - зазначив генеральний директор Приватбанку.

ПриватБанк анонсував масштабне оновлення: що відомо

Новий інтерфейс мобільного додатку Приват24

Як розповів прес-секретар Приватбанку Олег Серга у коментарі для видання UBR.ua, роботи над новим мобільним додатком будуть проводиться в три етапи.

"Перший — це закритий бета-тест нового додатка, і він вже йде. Другий етап почнеться в травні — це відкритий бета-тест, який проведуть вже з участю клієнтів. Вони зможуть вибрати для користування стару або нову версію програми. Після всього цього, наприкінці літа, буде третій етап — це повний перехід на нову систему", - зазначив він і додав, що користувачі від переходу не постраждають, оскільки про технічні роботи будуть попереджати заздалегідь.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ПриватБанк попередив українців про новий вид шахрайства.

А також розповідали про те, що ПриватБанк зробив важливу заяву про Приват24.

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