ПриватБанк зробив заяву про роботу на 8 березня

ПриватБанк змінює графік роботи відділень у Міжнародний жіночий день 8 березня, який припадає цього року на понеділок. Так, відділення в цю дату будуть закриті.

Про це розповіли Styler у фінансовій установі.

Також у банку повідомили, що робота відділень відновиться 9-го в звичайному режимі і за стандартним графіком.

"В період святкування Міжнародного жіночого дня 08.03.21 (понеділок) відділення не працюють. У вівторок 09.03.21 - стандартний робочий день", - поінформували в Приватбанку.

Зазначається, що закриття роботи відділень у вихідні дні не вплине на дистанційне обслуговування клієнтів 24/7/365.

Щодо роботи відділень банку в різних містах у фінустанові пропонують скористатися онлайн-карткою за цим посиланням. Там же можна дізнатися про графік роботи відділень і найближчі канали самообслуговування.

Додамо, що в НБУ звертали увагу на те, що банки в Україні самостійно визначають свій порядок роботи у вихідні та неробочі дні. Також зауважується, що всі операції, які банки проводитимуть з 6 по 8 березня, будуть відображатися в календарі датою 9 березня.