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ПриватБанк сделал заявление о работе на 8 марта

Новина українською → Суббота 06 марта 2021 12:22
ПриватБанк сделал заявление о работе на 8 марта Отделение ПриватБанка (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

ПриватБанк меняет график работы отделений в Международный женский день 8 марта, который приходится в этом года на понедельник. Так, отделения в эту дату будут закрыты.

Об этом рассказали Styler в финансовом учреждении.

Также в банке сообщили, что работа отделений возобновится 9-го в обычном режиме и по стандартному графику.

"В период празднования Международного женского дня 08.03.21 (понедельник) отделения не работают. Во вторник 09.03.21 - стандартный рабочий день", - проинформировали в ПриватБанке.

Отмечается, что закрытие работы отделений в выходные дни не повлияет на дистанционное обслуживание клиентов 24/7/365.

Относительно работы отделений банка в разных городах в финучреждении предлагают воспользоваться онлайн-картой по этой ссылке. Там же можно узнать график работы отделений и ближайшие каналы самообслуживания.

Добавим, что в НБУ обращали внимание на то, что банки в Украине самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные и нерабочие дни. Также отмечается, что все операции, которые банки будут проводить с 6 по 8 марта, будут отражаться в календаре датой 9 марта.

Ранее сообщалось, что в Украине в нескольких городах школы переводят на дистанционку из-за ситуации с коронавирусом.

Также мы писали про график работы Новой почты на 8 марта, и какие отделения будут работать.

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