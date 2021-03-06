ПриватБанк сделал заявление о работе на 8 марта

ПриватБанк меняет график работы отделений в Международный женский день 8 марта, который приходится в этом года на понедельник. Так, отделения в эту дату будут закрыты.

Об этом рассказали Styler в финансовом учреждении.

Также в банке сообщили, что работа отделений возобновится 9-го в обычном режиме и по стандартному графику.

"В период празднования Международного женского дня 08.03.21 (понедельник) отделения не работают. Во вторник 09.03.21 - стандартный рабочий день", - проинформировали в ПриватБанке.

Отмечается, что закрытие работы отделений в выходные дни не повлияет на дистанционное обслуживание клиентов 24/7/365.

Относительно работы отделений банка в разных городах в финучреждении предлагают воспользоваться онлайн-картой по этой ссылке. Там же можно узнать график работы отделений и ближайшие каналы самообслуживания.

Добавим, что в НБУ обращали внимание на то, что банки в Украине самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные и нерабочие дни. Также отмечается, что все операции, которые банки будут проводить с 6 по 8 марта, будут отражаться в календаре датой 9 марта.