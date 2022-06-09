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Приват24 оновився. Які функції з'явилися і як ними користуватися (інструкція)

Новость на русском →
Четвер 09 червня 2022 10:25
Приват24 оновився. Які функції з'явилися і як ними користуватися (інструкція) Приват24 оновився (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

ПриватБанк оновив Приват24. Тепер у сервісі з'явилися функції, яких давно чекали українці, і які мають спростити життя клієнтів фінансової установи.

Що новенького у Приват24 і як користуватися цими "фішками" - читайте і дивіться у нашому матеріалі нижче.

Що нового у Приват24

Для "Оплати частинами" і "Миттєвої розстрочки" розробники Приват24 додали можливість часткового погашення (навіть на одну гривню).

Оновлено у червні також сервіс "Заощадження". Таким чином, відкривати депозити та керувати ними стало зручніше.

Приват24 оновився. Які функції з'явилися і як ними користуватися (інструкція)

Є й послуга "Моніторинг квитків". Це корисний сервіс для автоматичного пошуку та викупу вільних квитків на поїзд. Знайти його можна у меню "Сервіси" - "Транспорт" - "Поїзд".

Приват24 оновився. Які функції з'явилися і як ними користуватися (інструкція)

"Голосовою біометрією" у червні можна користуватися вже у смартфоні. Налаштувати інноваційний спосіб ідентифікації при зверненні до клієнтської підтримки можна у розділі "Профіль клієнта" - "Безпека" - "Голосова біометрія".

Приват24 оновився. Які функції з'явилися і як ними користуватися (інструкція)

Також клієнти ПриватБанку можуть підключити через Приват24 картку для виплат до зарплатного проєкту підприємства, де вони працюють. Функція "Підключити картку для виплати зарплати" - в налаштування картки.

Оновлено також сервіс "Довідки". Тепер замовляти довідки за картками та рахунками можна зручніше в меню "Сервіси" - "Послуги" - "Сервіс довідок".

Приват24 оновився. Які функції з'явилися і як ними користуватися (інструкція)

Приват24 оновився. Які функції з'явилися і як ними користуватися (інструкція)

З'явився також сервіс "Кредитний рейтинг".

Приват24 оновився. Які функції з'явилися і як ними користуватися (інструкція)

Тепер можна прямо у додатку замовляти та контролювати свою кредитну історію у меню "Послуги" - "Кредитний рейтинг".

Приват24 оновився. Які функції з'явилися і як ними користуватися (інструкція)

У Приват24 також можна оформити страховку E-liki. Ця послуга покриває вартість ліків, призначених сімейним лікарем. Щоправда доступна вона поки що лише для кількох великих міст України. Замовити страховку можна через меню "Сервіси" - "Страховки" - E-liki.

Приват24 оновився. Які функції з'явилися і як ними користуватися (інструкція)

Якщо автоматично у вашому додатку не з'явилися ці функції та розділи, то спробуйте оновити Приват24 в App Store (для користувачів iOS) чи Google Play (для юзерів гаджетів на операційній системі Android).

Web-версія Приват24 доступна за посиланням.

Додамо, що онлайн-банком Приват24 сьогодні користується 15 мільйонів клієнтів.

Раніше ми писали, що ПриватБанк запустив в Україні ще одну важливу послугу.

А тим часом шахраї обкрадають українців під виглядом "єПідтримки".

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