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ПриватБанк запустив в Україні ще одну важливу послугу

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 09:50
ПриватБанк запустив в Україні ще одну важливу послугу Фото: ПриватБанк запустив послугу "Поповнення на касі" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк запустив послугу поповнення карток готівкою на касах торгових точок. Сервіс "Поповнення на касі" дозволяє поповнювати картки українських банків не лише у терміналах самообслуговування та відділеннях банку, а й разом з оплатою покупок на касах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

За даними прес-служби, через новий сервіс ПриватБанку можна поповнити картку будь-якого українського банку на суму від 20 до 4999 гривень.

"Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити картку та прикладіть картку до термінала або введіть номер, якщо це чужа картка. Комісія за таку послугу - 0,5% від суми поповнення", - йдеться в повідомленні.

Пілотний проект сервісу "Поповнення на касі" працює на касах магазинів мережі "Сім23" у Львові, Тернополі, Луцьку, Франківську, Рівному та інших містах заходу країни. Невдовзі такий сервіс з'явиться й у інших торговельних мережах.

Нагадаємо, державний ПриватБанк вирішив не продовжувати "кредитні канікули", які діяли з 1 березня до 1 червня 2022 року. Водночас банк відновлює активний режим кредитування за кредитними картками та продовжує пільгові умови.

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