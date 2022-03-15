Приват24, Mono чи Ощадбанк? Де найвигідніше міняти долари зараз

Звісно, купити чи продати готівкову валюту сьогодні по такому курсу не реально. Адже у тих обмінниках, які працюють, долар продають/купують по 32-37 грн, а євро - 36-42 грн (в залежності від області та її близькості до кордону).

З початку війни Росії проти України Національний банк зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн, а євро - 33,17 грн.

Але все ж, якщо дуже треба, обміняти валюту ви можете. При чому, зробити це просто. Як саме - читайте у нашому матеріалі нижче.

Як і по якому курсу обміняти долари у Приват24, monobank і Ощадбанку

Сьогодні середній курс купівлі долара в українських банках 29,25 грн, а продаж - 30,15 грн. По євро - купівля 32,12 грн, продаж - 33,2 грн.

Але у касах банків обміняти валюту проблематично, якщо не сказати - неможливо.

Однак зробити це можна онлайн. Для цього, однак, потрібно мати валютну карту. Її оформлення не займе багато часу прямо у мобільному банкінгу.

У Приват24 можна купити долари і євро по 29,255 грн і 32,24 грн відповідно. А продати - по 29,586 грн і 32,787 грн.

В monobank курс купівлі американської валюти 29,55 грн, продажу 30,2499 грн. Купівля євро 32,25 грн, продаж - 33,2502.

У Ощадбанку зараз курс наступний: купівля долара 29,25 грн, продаж 31,25 грн. Євро обміняти можна по 33,17 грн і 35,17 грн відповідно.

Зверніть увагу, що курси платіжних систем можуть оновлюватися з затримкою.

Одним словом, якщо вам не потрібна готівка, то можете вільно обмінювати валюту онлайн по значно вигіднішому курсу, аніж у обмінниках.

Що буде з курсом долара і євро в майбутньому?

Сьогодні експерти офіційно не беруться прогнозувати, яким буде курс після війни.

Але голова НБУ Кирило Шевченко обіцяє: одразу після звільнення нашої землі від російських окупантів, Нацбанк повернеться до режиму плаваючого курсоутворення у найкоротші терміни, а усі валютні обмеження, запроваджені у воєнний період, будуть скасовані.

А на думку фінансових аналітиків, після закінчення військових дій котирування долара на міжбанку будуть в межах 32,5-45 грн, а євро - від 35,43 до 49,95 грн.

Додамо, що сьогодні українці можуть повністю задовільняти свої потреби в національній валюті. Тому якщо ви не їдете за кордон, то купувати долари чи євро не обов'язково.