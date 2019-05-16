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Наодинці з собою: гороскоп найсамотніших знаків Зодіаку

STYLERЖиття    16.05.2019 - 21:25
Наодинці з собою: гороскоп найсамотніших знаків Зодіаку
Фото: колаж РБК-Україна

Астрологи назвали чотири найсамотніших знаків Зодіаку

Гороскоп найсамотніших знаків Зодіаку допоможе краще розібратися в своєму внутрішньому "я" тим людям, кому комфортніше буває наодинці з собою, а не в гучній веселій компанії, або ж просто зірки наділили їх особливими рисами, які іноді не сприяють швидкому і легкому налагодженню стосунків.

Астрологи зазначають, що йдеться не про відлюдників через специфіки характеру (занудами можуть бути в рівній мірі будь-які знаки Зодіаку), але радше про внутрішній стрижень та унікальний життєвий ритм, який можна описати виразом "один у полі воїн".

Близнюки

Представники цього знака Зодіаку не поспішають брати на себе романтичні зобов'язання частішечерез думки про те, що самому, мовляв, простіше, а "друга половинка" не стільки доповнює людини, скільки нав'язує певні вимоги і клопоти. Близнюкам здається, що бути у стосунках більш накладно. І доходить до того, що народжені під сузір'ям Близнюків починають відчувати нудьгу і тугу за чимось новим, а як наслідок - виникає непередбачуваність, що тільки посилює складність розбудови стосунків відносин.

Наодинці з собою: гороскоп найсамотніших знаків Зодіаку

Овни

Представники цього знака Зодіаку досить імпульсивні та швидкі на принямия рішень, заснованих на першому враженні. Тому не дивно, що різкі "вердикти" не сприяють зближенню з людьми. Ваша вимогливість не рідко нервує інших і здатна легко відштовхнути, навіть не давши часу дізнатися, наскільки ви талановиті і працьовиті. Активна позиція по відношенню до себе дозволяє сприймати це як норму, хоч у людей завжди на цей рахунок власні погляди. Астрологи рекомендують Овнам не бути занадто "твердолобими", частіше думати, перед тим як щось сказати, і ставитися до оточуючих людей більш "поблажливо", в іншому випадку є ризик зовсім залишитися без їх компанії.

Наодинці з собою: гороскоп найсамотніших знаків Зодіаку

Тельці

Дуже вперті - це про вас. А ще, чого гріха таїти, запальні. Вам не просто уживатися з людьми, бо в своїх переконаннях ви непохитні, а відмінну від вашої думки просто не бажаєте сприймати. З іншого боку, однодумці також завжди знаходяться, і тоді Тельці можуть не тільки згуртувати колектив, але й зміцнити його власним авторитетом. Звідси ваша вимогливість до оточуючих, яка може викликати дискомфорт у спілкуванні з вами. Експерти радять Тельцям мислити ширше, і якщо вже не прислухатися до чужої думки, так хоч навчитися її просто вислуховувати.

Наодинці з собою: гороскоп найсамотніших знаків Зодіаку

Козероги

Народжені під сузір'ям Козерога дуже амбітні люди, які твердим кроком йдуть по наміченій дорозі і желаюют самостійно домогтися різноманітних благ. Думка про те, що більшість людей будуть вас відволікати, розвиває у вас нетерпимість і навіть черствість, Козероги починають думати, що немає сенсу у стосунках, якщо вони нервують. Але коли вам вдається зустріти людину - однодумця, це тільки зміцнить "хватку" і дозволить досягти великих висот, здійснити найсміливіші плани.

Наодинці з собою: гороскоп найсамотніших знаків Зодіаку

Раніше ми писали про те, що астрологи назвали найбільш ревниві знаки Зодіаку.

А також повідомляли про те, що астрологи виділили найагресивніші та конфліктні знаки Зодіаку.

Додамо, що експерти перерахували самі нестерпні знаки Зодіаку, з ким з представників зодіакального кола неймовірно складно ужится в побуті, в роботі і в сімейних відносинах.

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