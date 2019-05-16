Наодинці з собою: гороскоп найсамотніших знаків Зодіаку

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Астрологи назвали чотири найсамотніших знаків Зодіаку

Гороскоп найсамотніших знаків Зодіаку допоможе краще розібратися в своєму внутрішньому "я" тим людям, кому комфортніше буває наодинці з собою, а не в гучній веселій компанії, або ж просто зірки наділили їх особливими рисами, які іноді не сприяють швидкому і легкому налагодженню стосунків.

Астрологи зазначають, що йдеться не про відлюдників через специфіки характеру (занудами можуть бути в рівній мірі будь-які знаки Зодіаку), але радше про внутрішній стрижень та унікальний життєвий ритм, який можна описати виразом "один у полі воїн".

Близнюки

Представники цього знака Зодіаку не поспішають брати на себе романтичні зобов'язання частішечерез думки про те, що самому, мовляв, простіше, а "друга половинка" не стільки доповнює людини, скільки нав'язує певні вимоги і клопоти. Близнюкам здається, що бути у стосунках більш накладно. І доходить до того, що народжені під сузір'ям Близнюків починають відчувати нудьгу і тугу за чимось новим, а як наслідок - виникає непередбачуваність, що тільки посилює складність розбудови стосунків відносин.

Овни

Представники цього знака Зодіаку досить імпульсивні та швидкі на принямия рішень, заснованих на першому враженні. Тому не дивно, що різкі "вердикти" не сприяють зближенню з людьми. Ваша вимогливість не рідко нервує інших і здатна легко відштовхнути, навіть не давши часу дізнатися, наскільки ви талановиті і працьовиті. Активна позиція по відношенню до себе дозволяє сприймати це як норму, хоч у людей завжди на цей рахунок власні погляди. Астрологи рекомендують Овнам не бути занадто "твердолобими", частіше думати, перед тим як щось сказати, і ставитися до оточуючих людей більш "поблажливо", в іншому випадку є ризик зовсім залишитися без їх компанії.

Тельці

Дуже вперті - це про вас. А ще, чого гріха таїти, запальні. Вам не просто уживатися з людьми, бо в своїх переконаннях ви непохитні, а відмінну від вашої думки просто не бажаєте сприймати. З іншого боку, однодумці також завжди знаходяться, і тоді Тельці можуть не тільки згуртувати колектив, але й зміцнити його власним авторитетом. Звідси ваша вимогливість до оточуючих, яка може викликати дискомфорт у спілкуванні з вами. Експерти радять Тельцям мислити ширше, і якщо вже не прислухатися до чужої думки, так хоч навчитися її просто вислуховувати.

Козероги

Народжені під сузір'ям Козерога дуже амбітні люди, які твердим кроком йдуть по наміченій дорозі і желаюют самостійно домогтися різноманітних благ. Думка про те, що більшість людей будуть вас відволікати, розвиває у вас нетерпимість і навіть черствість, Козероги починають думати, що немає сенсу у стосунках, якщо вони нервують. Але коли вам вдається зустріти людину - однодумця, це тільки зміцнить "хватку" і дозволить досягти великих висот, здійснити найсміливіші плани.

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