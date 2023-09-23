Притула популярно объяснил, нужно ли Украине министерство культуры

Культуру в Украине следует поддерживать, стимулировать и возрождать. А вот должно ли этим заниматься министерство культуры, или, возможно, другой государственный орган - это вопрос дискуссионный.

Такое мнение высказал волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула в интервью РБК-Украина, полную версию которого можно будет прочесть в понедельник, 25 сентября, на нашем сайте.

По словам Притулы, сегодня ситуация с культурой вне крупных городов, мягко говоря, не слишком утешительная.

"Мы просто себе, сидя на киевских холмах, иногда не совсем хорошо представляем, что происходит в провинции. И именно средой богемной столичной тусовки или крупных городов раздувается такой негатив, что, казалось бы, министерство культуры нам не нужно. Возможно, нам именно такое министерство культуры не нужно", - говорит он.

Однако "регулятор и провайдер" культурных политик и инициатив требуется. Это, по мнению Притулы, может быть не "министерство", а, например, "агентство" или "департамент". Ибо "культура в стране - это не только попеть или потанцевать".

"Культура - это книгоиздательство. Культура - это культура поведения, наконец. Я выступал иногда в помещениях, которые были на балансе минкультуры, где не было ни одной работающей розетки", - отмечает экс-шоумен.

Притула вспоминает, что во время своего шоу-бизнесового прошлого, когда он с разными проектами ездил по городкам, где проживает 6-8 тысяч человек, местные из-за того, что "не было понятия культуры посещения массовых мероприятий", приходили на выступления, "как на какую-нибудь дискотеку".

"Это проявлялось в культуре поведения в зале во время работы артистов на сцене", - говорит основатель "Фонда Сергея Притулы".

"Это потому, что культура где-то не доходит до каких-то общественных пластов, до каких-то территорий, до каких-то населенных пунктов. Поэтому это однозначно нужно исправлять. Не все можно выполнить раздачей грантов от минкульта или каких-либо учреждений точечно. Должна быть правильная государственная политика", - резюмировал волонтер.

Видео-интервью с Сергеем Притулой смотрите в понедельник, 25 сентября, на YouTube-канале РБК-Украина.