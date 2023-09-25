Притула прокомментировал возможный поход волонтеров в политику

Волонтеры доказали свою способность организовывать процессы, поэтому они могут эффективно работать в местных органах власти и Верховной раде.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал один из украинских топ-волонтеров, экс-шоумен и бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула.

Притула против того, чтобы волонтеров выделяли в отдельную категорию по их участию в выборах. "Это чистая вода сегрегация. Следовательно, менеджеры, учителя, врачи, банкиры, бизнесмены могут быть участниками политического процесса, а волонтеры…" - отметил он.

Притула заявил, что не знает волонтеров, которые занимаются волонтерством для того, чтобы это было трамплином в политику.

По его словам, волонтеры показали способность украинцев к самоорганизации.

Это люди, которые показывают лидерство, это люди, которым другие люди доверяют распоряжаться бюджетом. Потому что они формируют какой-то бюджет, это люди, умеющие организовывать процессы, менеджерить какие-то проекты. То есть это хорошие люди, которым можно заходить в те или иные органы власти, местного самоуправления или законотворчества. Поэтому, если люди будут подобное делать, мне кажется, что к этому нужно относиться с пониманием, с уважением", - добавил Притула.

Отношение украинцев к волонтерам и военным

По данным КМИС, доверие к волонтерам во время войны возросло с 68% до 84%. В то же время, доверие к военным приближается к 100%.

В январе 2023 года 47% украинцев скорее положительно относятся к тому, что разные политические силы могут приглашать баллотироваться ветеранов на выборах, еще 15% это безразлично. В то же время треть (32%) респондентов негативно относится к привлечению политиками ветеранов к выборам.