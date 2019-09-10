Притула підірвав мережу постом про "братерство" українців і росіян

Сергій Притула викликав бурхливе обговорення в мережі недавньою публікацією в Facebook на тему братерства українців і росіян. Шоумен вичитав у підручнику свого сина по зарубіжній літературі питання, яке поставило його в ступор.

Артист розповідає, що допомагав синові шесткласснику робити уроки - в школі проходили тему міфології. Але в тестових питаннях під текстом Сергій Притула побачив питання, в якому твори з зарубіжної літератури порівнюють з російськими та українськими.

Автори підручника питанням "У яких українських і російських казках є образи, схожі на образи з цих оповідань?" узагальнили російську і українську літературу, протиставивши її зарубіжній.

Притула обурився порівнянням українців і росіян в шкільному підручнику (фото: facebook.com/serhiyprytula)

"І от я не розумію... Чи це просто за 5,5 років війни у мене так загострилося сприйняття всього, що пов'язане з росією чи подібне питання в підручнику для українського школяра - це нормально?!" - задається питанням артист, волонтер і громадський діяч.

Сергій Притула каже, що подібні формулювання є шматочком мозаїки під назвою "мишебратья". Ніби у нас дуже багато спільного, навіть міфологія. Крім того артист підкреслює, що по лінії "слов'янскості" у нас набагато більше спільного з іншими народами, ніж з росіянами.

"Хоча враховуючи слов'янськість, згадану в питанні, до нас ближче і білоруси, і поляки, і словаки. Але ні, блін, нас і далі сватають з любителями частушок в косоворотках", - резюмував Притула.

Притула обурився порівнянням українців і росіян в шкільному підручнику (скрін: facebook.com/serhiyprytula)

При цьому користувачі мережі розділилися на два табори: перші підтримали Сергія, а другі звинувачують його в тому, що він перегнув палицю.

"Це у вас загострені відчуття. Всі ми виросли на українських і російських народних казках (і мій син 2000 року народження теж на них ріс). А те, що змінювати програму потрібно, так це так, потрібно. Але залишиться зарубіжна література, де будуть присутні твори російських письменників", - обурилася підписниця, мабуть, не зрозумівши суті обговорення.

"Світ не відмовився від німецьких письменників після Першої та Другої світових воєн. Це як купити квиток і не поїхати, щоб досадити кондуктору. Ми обділяємо себе, а не давно померлих творців", - висловила свою думку користувач.

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"Тут було б доречно порівнювати українські казки та казки народів світу, серед яких і можна було б говорити про російські. Особисто я на суто російських не зростала, а діти й поготів. А ось кілька збірок казок народів світу було", - підтримала шоумена коментатор.

"Звичайно, це не норма. На рівні несвідомого працюють з нашими дітьми. У нас 6-й клас був у минулому році. Звертала увагу на подібне теж гостро. Коректувала дитині самостійно", - погодилася ще один юзер.

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До речі, нещодавно Сергій Притула зізнався, як ласкаво його вдома називає дружина.

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