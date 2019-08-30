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Аж встидно: Притула звернувся до нардепів

STYLERПерсони    30.08.2019 - 10:32
Аж встидно: Притула звернувся до нардепів
Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула дав важливу пораду нардепам нової Верховної Ради

Сергій Притула звернувся до народних депутатів Верховної Ради 9 скликання з важливою порадою. Про це відомий шоумен, телеведучий і член партії Святослава Вакарчука "Голос" написав у себе на сторінці в Facebook 29 серпня.

"Сьогодні відбулось (і, станом на написання допису, ще триває) перше засідання ВРУ нового скликання. Зичу усім депутатам наснаги до праці на благо українського народу!" - написав Притула і порадив парламентаріям "трохи "никати" телефони під стіл, бо аж встидно".

Найбільше Сергій вітає колег з партії "Голос", які 29 серпня прийняли присягу народного депутата.

"Наша фракція маленька, але амбітна. І, головне, фахова. Так само, як наші партійці не цуралися іти до виборця у передвиборчий період, так і після обрання законотворцями вони залишаються відкритими до діалогу з громадянами", - відзначив Притула.

Крім того, з огляду на те, що соцмережі за останні кілька років стали суттєвим та оперативним комунікатором, Притула оприлюднив повний перелік депутатів "Голосу" та їх контактів у Facebook.

Аж встидно: Притула звернувся до нардепів

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Раніше ми писали про те, що Притула висловився про вибори в Раду і оцінив результати для "Голосу".

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