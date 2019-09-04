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Притула зізнався, як його ласкаво називає вдома дружина: сміялися всі

STYLERТелешоу    04.09.2019 - 11:58
Притула зізнався, як його ласкаво називає вдома дружина: сміялися всі
Сергій Притула (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Сергій Притула зробив відверте зізнання на шоу Хто зверху?

Сергій Притула на шоу Хто зверху?, 8 сезон якого стартує на "Новому каналі", розповів про те, як його ласкаво називає вдома дружина Катерина.

У ефірі популярного розважального шоу ведучий і головний "вар'ят" країни зізнався, що сам він не надто любить "оці пискливі зверненя". Але все ж одне шоумен назвав.

Притула зізнався, як його ласкаво називає вдома дружина: сміялися всі

Сергій Притула у шоу Хто зверху? (фото: zverhu.novy.tv)

"Коли я роблю якісь правильні речі, і вони поліпшують життя моєї сім’ї, приходжу потім додому, а мене дружина зустрічає на порозі і каже: "Прийшла моя Вумна Вутка", - розповів шоумен.

Притула зізнався, як його ласкаво називає вдома дружина: сміялися всі

Сергій Притула у шоу Хто зверху? (фото: zverhu.novy.tv)

Таке прізвисько дуже розвеселило зіркових учасників Хто зверху? - Світлану Тарабарову, Ірму Вітовську, Олександру Машлятіну, Олексія Тритенка, Івана Люленова та Романа Міщерякова.

Притула зізнався, як його ласкаво називає вдома дружина: сміялися всі

Учасники шоу Хто зверху? (фото: zverhu.novy.tv)

Додамо, що перший випуск нового сезону шоу Хто зверху? можна буде дивитися вже 4 вересня.

Раніше Сергій Притула розповів, як потрібно боротися з українцями, які неправильно паркуються, хамлять, викидають сміття собі ж під ноги тощо.

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