Притула впервые за долгое время показал своих дочек, которые заметно подросли

Таким образом Притула решил привлечь внимание к сборам для поддержки ВСУ, которые он регулярно проводит.

"Соломия и Стефания просят завершить март мощным донатом в помощь Силам Обороны Украины!", - отметил он в подписи к фото.

Притула показал, как выросли его дочки (фото: instagram.com/siriy_ua)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Сергея Притулы тут же принялись комментировать его публикацию:

"Цветочки! Такие взрослые", - отметила ведущая Маша Ефросинина

"Какие же они уже взрослые"

"Красавицы, такие взрослые"

"Какие взрослые девочки. Время идет, дети растут, а у нас все не лучше"

"Какие девочки красивые. Молодцы! Помогают, как могут".



Семья Сергея Притулы (фото: instagram.com/siriy_ua)

Напомним, Притула был в браке с Юлией Андрийчук. Они познакомились в 2007 году в Тернополе, позже сыграли свадьбу, однако потом развелись. От этих отношений у него есть старший сын Дмитрий, которому в прошлом году исполнилось 16 лет.

Летом 2015 года он женился во второй раз - его избранницей стала Екатерина Сопельник. В этом браке у него родились две дочери: в 2017 году Соломия, а в 2021-м - Стефания.

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