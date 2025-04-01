Притула впервые за долгое время показал своих дочек, которые заметно подросли

Популярный украинский телеведущий, шоумен, гражданский деятель и волонтер Сергей Притула впервые за долгое время показал в сети, как выглядят его дочки от второго брака - Соломия и Стефания.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram.
Таким образом Притула решил привлечь внимание к сборам для поддержки ВСУ, которые он регулярно проводит.
"Соломия и Стефания просят завершить март мощным донатом в помощь Силам Обороны Украины!", - отметил он в подписи к фото.
Притула показал, как выросли его дочки (фото: instagram.com/siriy_ua)
Фолловеры Сергея Притулы тут же принялись комментировать его публикацию:
Семья Сергея Притулы (фото: instagram.com/siriy_ua)
Напомним, Притула был в браке с Юлией Андрийчук. Они познакомились в 2007 году в Тернополе, позже сыграли свадьбу, однако потом развелись. От этих отношений у него есть старший сын Дмитрий, которому в прошлом году исполнилось 16 лет.
Летом 2015 года он женился во второй раз - его избранницей стала Екатерина Сопельник. В этом браке у него родились две дочери: в 2017 году Соломия, а в 2021-м - Стефания.
Вас также может заинтересовать