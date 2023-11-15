День студента 2023 в Украине: когда и как будем отмечать

Ежегодно День студента отмечают 17 ноября. Это международный праздник, который отмечается во многих странах мира, а также и в Украине.

Как появился этот праздник и какие существуют традиции в День студента, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История праздника Дня студента

Дата этого праздника появилась во время Второй мировой войны. 28 октября 1939 года студенты и преподаватели вышли на демонстрацию в честь 21-ой годовщины создания Чехословакии.

Немецкие оккупанты разогнали мирную демонстрацию и начали стрелять в людей. Погиб Ян Оплетал, студент медицинского факультета Карлова университета.

Похороны студента были назначены 15 ноября и в этот день начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько дней.

17 ноября оккупанты арестовали свыше 1000 человек из студенческих общежитий и отправили их в концлагерь. Девятерых казнили - без суда. Гитлер приказал закрыть все чехословацкие вузы.

В 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, было предложено установить 17 ноября (дату массового ареста) - датой Международного дня студента. По всему миру отмечать эту дату стали позже, с 1946 года.

День студента в Украине

В Украину этот праздник пришел в середине 90-х. Официально его стали отмечать только в 1999 году. И уже очень много лет День студента - это не траурный день или день памяти, а праздник всех учащихся высших учебных заведений.

Обычно студенты в этот день организовывают вечеринки, шумят, веселятся и совершают глупые поступки, присущие молодежи.

Традиции Дня студента

В Украине обычно сокращают занятия и объявляют День студента - коротким учебным днем. Проводят различные культурные массовые мероприятия, конкурсы, семинары, встречи, лекции. А по вечерам молодежь собирается компаниями и отправляется на вечеринки. У многих учебных заведений есть свои интересные традиции.

В Киево-Могилянской академии в День студента моют памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади. Участники верят, что каждый участник церемонии успешно сдаст сессию.

Во Львове студенты Национального университета им. Франко 17 ноября наряжают памятник писателя в специальную мантию, которую сшили именно для этого случая.

В Португалии студенты ночью поют песни у памятника короля Португалии. При этом все студенты одеты в форму университетов и их песни можно услышать по всем улицам.

В Германии День студента - это День университетов. Занятий в этот день нет, вместо них проводят концерты, спортивные соревнования, фестивали, экскурсии, пикники и вечеринки.

В США проводят в этот день масштабные соревнования, конкурсы, а по вечерам - огромные вечеринки и дискотеки. Круче всех обычно гуляет Гарвард.

В Дании День студента принято отмечать тихо и по-семейному - студенты собираются у кого-нибудь дома, поют песни под гитару, веселятся, иногда компаниями ходят в бар.

В Великобритании чтят погибших студентов Чехословакии и проводят памятные демонстрации. А вечером устраивают чемпионаты и вечеринки.

В Греции отмечают годовщину студенческих протестов в стране (14-17 ноября 1973 года), которое также известно, как Восстание в Афинском политехническом университете. Тысячи студентов были ранены, погибли 24 человека. В этот день традиционно возлагают цветы на могилы погибших, устраивают митинги и демонстрации.