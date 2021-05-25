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Сергій Притула знову став ботьком: ніжне фото з малятком на руках

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Вівторок 25 травня 2021 21:27
Сергій Притула знову став ботьком: ніжне фото з малятком на руках Фото: Сергій Притула (Віталій Ночас, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Сергій Притула став багатодітним батьком - в сім'ї відомого ведучого, волонтера і шоумена народилася третя дитина. Новонародженій вже дали ім'я, а сам 39-річний артист показав зворушливий знімок з дочкою на руках.

Фото з малятком Притула опублікував 25 травня у своєму Facebook.

Дівчинку назвали Стефанія. Щасливий батько поділився в мережі ніжним кадром з малятком, закутаним у ковдрочку.

Сергій Притула знову став ботьком: ніжне фото з малятком на руках

Сергій Притула з новонародженою Стефанією на руках (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Це друга дочка в родині Сергія Притули і Катерини Сопельник - їх первістку Соломії вже три рочки. Також у телеведучого є 12-річний син Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук.

"Чудовий день, щоб з'явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали тебе!!! А ми з мамою, дякуємо Богові за тебе! Ласкаво просимо в сім'ю і в океан любові!"- написав Притула в мережі під ніжними кадрами з донькою і дітьми, які обіймають ще вагітну маму.

Сергій Притула знову став ботьком: ніжне фото з малятком на руках

Сергій Притула з сином і донькою і дружиною Катериною - в очікуванні народження третьої дитини (фото: facebook.com/serhiyprytula)

У мережі гаряче вітають Притулу з сім'єю з народженням дитини, і купають маму з татом в найкращих побажаннях. У коментарях, яких вже кілька тисяч, можна зустріти також найтеплішу реакцію інших артистів і колег шоумена, активістів, відомих людей і селебріті.

"Сіренький, Катюша, вітаю вас з маленькою Стефанією! Нехай росте батькам на радість!,- пише Олександр Педан.

"З роси і води!!! Нехай доля буде щасливою!"- написала Соломія Бобровська.

"Ти дивись як він все встигає!",- відреагував Віталій Дейнега.

"Вітання, друже. Особливо дружині. Вона героїня в тебе", - написав Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, що раніше Сергій Притула поділився спогадами про життя з братом.

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