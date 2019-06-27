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Сергій Притула лягає на операцію: що сталося

STYLERЖиття    27.06.2019 - 13:44
Сергій Притула лягає на операцію: що сталося
Сергій Притула (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сергій Притула пояснив, чому йому доведеться лягти в лікарню

Сергій Притула, відомий український шоумен і волонтер, змушений лягти на операцію. Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

Сергій Притула розповів, що лікарі незадоволені його активною діяльністю після того, як він зламав ногу. З'ясувалося, що у нього самий складний перелом з усіх можливих варіантів.

"Ще встиг дати кілька інтерв'ю, взяти прийняти трохи гостей і знятися в партійному ролику. Далі насварили і всі заборонили. Лікарі сказали, що я – чемпіон! З усіх можливих варіантів такої травми я вибрав саму найскладнішу. Я сказав, що завжди прагну до максимуму", - написав шоумен.

Сергій Притула лягає на операцію: що сталося

Сергій Притула (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Він попередив, що зникне на тиждень-півтора, так як йому належить операція і деякий час в стаціонарі лікарні.

"Коротше, дуже невчасно випадаю з обойми. Мене не буде в Києві тиждень-півтора. Стаціонар + операція. Але постараюся бути активним в мережі. А коли повернуся, то й ток-шоу. Зрештою, нога – це не голова і не руки. Бережіть себе і будьте здорові!" – попередив Сергій Притула.

Сергій Притула лягає на операцію: що сталося

Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Прихильники шоумена в коментарях побажали йому якнайшвидшого одужання і вдалої операції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Сергій Притула отримав травму і фанати угледіли в цьому серйозний знак.

А також розповідали про те, що Притула розповів про горе, яке сталося в його родині.

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