Притула прошел ВВК и признался, почему его пугает закон о мобилизации

Что Притула делал в ТЦК

По словам волонтера, он не очень хотел говорить о скандалах, ведь перед записью подкаста ходил на ВВК. При этом Притула заверил, что не увидел негативного поведения работников ТЦК.

"У меня сегодня действительно был отличный день, я проходил ВВК. Еще не все, еще завтра... Но главное, что я сегодня убедился, что на самом деле у нас просто, вот когда мы о мобилизации говорим, очень много негатива вокруг по поведению людей с ТЦК и так далее", - заявил волонтер.

"Сегодня я был в ТЦК и на ВВК. Конечно, что, вероятно, медийное мое лицо влияет на какое-то отношение. В очереди на ВВК подошли два парня из 3-й ОШБр, поблагодарили за работу", - добавил он.

Притула пошел на ВВК (скриншот)

Что Притула думает о мобилизации

При этом волонтер добавил, что сейчас он боится ситуации вокруг законопроекта по мобилизации.

"Есть просто у меня личный страх от того, как вот этот обсуждаемый сейчас законопроект о мобилизации. В том виде, в котором его сейчас там предлагают, его толком никто не озвучил, как он выглядит", - сказал Притула и пошутил, сравнив законопроект с творчеством Потапа в 2023 году.

По его словам, из-за этого закона "происходят баталии". А потом может начаться еще больше скандалов, считает волонтер.

"И на самом деле депутаты сейчас нарабатывают свои какие-то дополнения, свои предложения к этому законопроекту. И я к чему это все веду: народ очень сильно расстроен этими цифрами по мобилизации в 500 000 человек. На фоне этого законопроекта будет происходить большой всеукраинский срач на верху", - отметил Притула.

Сейчас, как считает волонтер, мы "сквозь призму вот этого законопроекта о мобилизации будем наблюдать, как власть будет пасовать ответственность за принятие непопулярных решений на армию". А армия на власть ничего "отпасовывать" не будет, потому что "не разрешает субординация", добавил Притула.

"Оппозиция будет атаковать власть, зарабатывая себе какие-то политические рейтинги, потому что критиковать непопулярные решения всегда легче. И вот этот треугольник, он не будет успокаивать людей. Потому что эти будут принимать решения, но отделываться от них, те будут их критиковать, а армия получит то, что она должна получить", - резюмировал он.