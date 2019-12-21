Настав час розслабитися: кому із знаків Зодіаку пощастить у кінці грудня

Гороскоп на останній тиждень грудня обіцяє сприятливий період для більшості знаків Зодіаку. На останню декаду року випадає відразу кілька важливих подій – день зимового сонцестояння, а також молодик. У ці дні варто більше посміхатися, так як це притягує удачу і везіння.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких останні дні грудня стануть просто казковими і вдалими у всіх починаннях.

Овни

У другій половині тижня варто призначати важливі зустрічі та побачення – вони обіцяють серйозні позитивні зміни в житті. Також варто починати купувати подарунки близьким, але основні витрати варто відкласти на вихідні.

Тельці

Зірки вважають представників цього знака Зодіаку справжніми щасливчиками. Найближчий тиждень буде наповнений теплом, добрим настроєм і спілкуванням з близькими людьми.

Леви

Астрологи попередили, що чорна смуга закінчилася і починається найщасливіший період – варто більше часу приділити друзям, відпочинку і сім'ї. Не відмовляйтеся від вечірок і запрошень у гості – вас чекає нове і приємне знайомство.

Козероги

Астрологи радять тримати під руками блокнот з ручкою, так як в останній тиждень року представників цього знаку можуть відвідати ідеї, які принесуть у майбутньому достаток і задоволення. У ці дні діти будуть радувати, а близькі люди зможуть відкритися. А ось з колегами варто бути обережнішим – не варто їм давати зайву інформацію.