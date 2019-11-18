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Прийшов забрати призовника: у Львові жорстоко побили офіцера

STYLERЖиття    18.11.2019 - 23:13
Прийшов забрати призовника: у Львові жорстоко побили офіцера
У Львові побили офіцера військового комісаріату (фото: facebook.com/oblviyskomat)

У Львові трапився неприємний інцидент з офіцером, який прийшов за призовником

Сьогодні, 18 листопада, у Львові офіцер військового комісаріату отримав важкі каліцтва після того, як його побили за те, що він хотів забрати призовника у військкомат. Про це повідомляє прес-служба львівського обласного військового комісаріату на своїй сторінці в Facebook.

Молодий чоловік не з'являвся у військкоматі і військовослужбовець прийшов до нього додому, щоб вручити повістку. Крім того, офіцер дозволив призовнику піти зібрати свої речі.

Прийшов забрати призовника: у Львові жорстоко побили офіцера

У Львові побили офіцера військового комісаріату (фото: Flickr/Alan Turkus)

У свою чергу хлопець зателефонував своїм друзям, які живуть поверхом вище. Через кілька хвилин спустився п'яний сусід і запропонував офіцерові вийти на вулицю, щоб поговорити.

Коли чоловіки спускалися вниз по сходах, то знайомий призовника почав наносити офіцерові сильні удари руками по голові. Коли офіцер втратив рівновагу, він почав бити його ногами в голову. Пізніше до бійки приєднався ще один знайомий призовника.

Коли побитий офіцер зміг вибратися на вулицю, в цей час проїжджала машина поліції. Побачивши правоохоронців, нападники забігли в квартиру, і з вікна продовжували загрожувати офіцерові.

Поліція встановила особу одного з нападників. Потерпілому офіцерові знадобилася медична допомога. Попередньо загрози життю та здоров'ю немає. У даний момент поліція встановлює всі подробиці цього інциденту.

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