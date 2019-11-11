У Харкові дівчата зняли на відео жорстоку бійку подружок: пальцями в очі, бий її!

У поліції відреагували на бійку дівчат і вже знайшли "героїнь" скандального ролика
У Харкові дівчатка-підлітки влаштували бійку, в той час як їх подружки знімали бойовисько на відео і навіть давали поради, як краще наносити удари. Після цього ролик потрапив у мережу, зібравши масу обурених коментарів. На кадри з насильством звернули увагу в поліції, пообіцявши розібратися в події.
Двохвилинне відео було опубліковано у пабликі "Харків в темі", а в спільноті "Харківський перелом" уточнюється із посиланням на очевидців, що бійка між двома дівчатами сталася через хлопця.
Як видно на ролику, підлітки на асфальті гамселять одне одного кулаками й ногами, наносячи удари навіть по голові, рвуть волосся. За кадром звучать голоси інших дівчаток, які "підказують", як їм краще битися: закликають Христину і Катю то тикати пальцями в очі, то вставати і бити ногами тощо.
У Харкові дівчата влаштували бійку (Фото: скріншот)
При цьому пару разів хтось з очевидців просить розборонити суперниць, але інші відмовляються, щоб поспостерігати за побиттям. У якийсь момент одна з подружок показує руками знак "серце" перед камерою, що знімає бійку.
Харківські правоохоронці відкрили перевірку за фактом бійки дівчаток, і навіть вже встановили їх імена. Інформація була внесена до Журналу єдиного обліку звернень та заяв.
У Харкові дівчата влаштували бійку - подружки знімали на камеру і давали "поради" (Відео: facebook.com/HarkovskiyPerelom)
Користувачі мережі жваво відреагували на скандальне відео і вкрай різко висловлюються не тільки на адресу малолітніх суперниць, скільки обурюються жорстокістю їх подружок і "оператора", які спостерігали за бійкою і заохочували їх.
У Харкові дівчата знімали бійку подружок на відео - мережа шокована цинізмом (Скрін коментарів)