У Харкові дівчата зняли на відео жорстоку бійку подружок: пальцями в очі, бий її!

У Харкові дівчата влаштували бійку (Фото: колаж РБК-Україна)

У поліції відреагували на бійку дівчат і вже знайшли "героїнь" скандального ролика

У Харкові дівчатка-підлітки влаштували бійку, в той час як їх подружки знімали бойовисько на відео і навіть давали поради, як краще наносити удари. Після цього ролик потрапив у мережу, зібравши масу обурених коментарів. На кадри з насильством звернули увагу в поліції, пообіцявши розібратися в події.

Двохвилинне відео було опубліковано у пабликі "Харків в темі", а в спільноті "Харківський перелом" уточнюється із посиланням на очевидців, що бійка між двома дівчатами сталася через хлопця.

Як видно на ролику, підлітки на асфальті гамселять одне одного кулаками й ногами, наносячи удари навіть по голові, рвуть волосся. За кадром звучать голоси інших дівчаток, які "підказують", як їм краще битися: закликають Христину і Катю то тикати пальцями в очі, то вставати і бити ногами тощо.

У Харкові дівчата влаштували бійку (Фото: скріншот)

При цьому пару разів хтось з очевидців просить розборонити суперниць, але інші відмовляються, щоб поспостерігати за побиттям. У якийсь момент одна з подружок показує руками знак "серце" перед камерою, що знімає бійку.

Харківські правоохоронці відкрили перевірку за фактом бійки дівчаток, і навіть вже встановили їх імена. Інформація була внесена до Журналу єдиного обліку звернень та заяв.

У Харкові дівчата влаштували бійку - подружки знімали на камеру і давали "поради" (Відео: facebook.com/HarkovskiyPerelom)

Користувачі мережі жваво відреагували на скандальне відео і вкрай різко висловлюються не тільки на адресу малолітніх суперниць, скільки обурюються жорстокістю їх подружок і "оператора", які спостерігали за бійкою і заохочували їх.

Автор відео отримав масу задоволення і вирішив поділитися з оточуючими. З його боку це межа цинізму і підлості, ну а дівчата... Брудно, огидно все це виглядає.

Жах! Ще і коментарі... Радять як битися...

Боже який жах, що коїться, яка жахлива молодь!

А хто знімав це все, то слабо було їх розборонити?

Найстрашніше це байдужість! Ті дурепи морди б'ють одна одній, а хлопець вибрав третю, а хтось стоїть знімає. Питання: "Навіщо?" Кому ця мерзота цікава?

Дівчинки, згадайте себе! Всі билися і за хлопців і з різних причин. Тільки коли ми билися не було телефонів. Головне, щоб за ножі не бралися. Сьогодні б'ються, а завтра в десна будуть цілуватися.

Жорстокість зашкалює! Страшно за майбутнє;

Як можна байдуже дивитися на жорстокість!

У Харкові дівчата знімали бійку подружок на відео - мережа шокована цинізмом (Скрін коментарів)