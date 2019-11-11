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У Харкові жорстоко побили священика в церкві (фото)

STYLERЖиття    11.11.2019 - 13:24
У Харкові жорстоко побили священика в церкві (фото)
У Харкові побили священика (Колаж РБК-Україна)

У Харкові напали на священнослужителя прямо в будівлі єпархії

У Харкові жорстоко побили секретаря Харківської єпархії УПЦ Київського патріархату Данила Лисовина. На ігумена Данила напали невідомі прямо в приміщенні єпархії, також вони погрожували священику в розправі. Про це повідомив ієрарх Ілля Зеленський на своїй Facebook-сторінці. За його словами, Данила хотіли тільки налякати, адже нічого з речей не зникло.

"7 листопада серед білого дня троє невідомих напали на священика, коли він зайшов у Харківське єпархіальне управління, яке розташоване по вулиці Белінського, 20 і жорстоко його побили. Напад мав на меті залякування, бо нічого з речей не було взято і при побитті нападники вигукували погрози на адресу Церкви і о. Данила", - написав Зеленський.

Ігумен Данило кілька годин був без свідомості, у нього знівечене синцями обличчя.

"Кілька годин о. Данило перебував без свідомості. Зараз він госпіталізований і знаходиться в четвертій міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. У лікарні була надана необхідна допомога, зроблена томографія, зафіксовані побої і викликана поліція, взяли свідчення та складено протокол. Дана подія занесена в реєстр. Розпочато розслідування", - повідомив єрарх.

"Ми не хочемо даремно нікого звинувачувати в цьому нападі, а лише сподіваємося на об'єктивне розслідування слідчими органами поліції даної події і об'єктивного і справедливого ставлення з боку суддів", – додав він.

У Харкові жорстоко побили священика в церкві (фото)У Харкові жорстоко побили священика в церкві (фото)Ігумена Данила побили в Києві (facebook.com/Zelenskyi)

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