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Пришел забрать призывника: во Львове жестоко избили офицера

STYLERЖизнь    18.11.2019 - 23:13
Пришел забрать призывника: во Львове жестоко избили офицера
Во Львове избили офицера военного комиссариата (фото: facebook.com/oblviyskomat)

Во Львове случился неприятный инцидент с офицером, который пришел за призывником

Сегодня, 18 ноября, во Львове офицер военного комиссариата получил тяжелые увечья после того, как его избили за то, что он хотел забрать призывника в военкомат. Об этом сообщает пресс-служба львовского областного военного комиссариата на своей странице в Facebook.

Молодой человек не появлялся в военкомате и военнослужащий пришел к нему домой, чтобы вручить повестку. Кроме того, офицер позволил призывнику пойти собрать свои вещи.

Пришел забрать призывника: во Львове жестоко избили офицера

Во Львове избили офицера военного комиссариата (фото: Flickr/Alan Turkus)

В свою очередь парень позвонил своим друзьям, которые живут этажом выше. Через несколько минут спустился пьяный сосед и предложил офицеру выйти на улицу чтобы поговорить.

Когда мужчины спускались вниз по лестнице, то знакомый призывника начал наносить офицеру сильные удары руками по голове. Когда офицер потерял равновесие, он начал бить его ногами в голову. Позже к драке присоединился еще один знакомый призывника.

Когда побитый офицер смог выбраться на улицу, в это время проезжала машина полиции. Увидев правоохранителей, нападавшие забежали в квартиру, и из окна продолжали угрожать офицеру.

Полиция установила личность одного из нападавших. Пострадавшему офицеру потребовалась медицинская помощь. Предварительно угрозы жизни и здоровью нет. В данный момент полиция устанавливает все подробности этого инцидента.

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