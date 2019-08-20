На популярному українському курорті ледь не потонуло вісім людей: всі деталі

В Кирилівці ледь не потонуло вісім людей за один день (колаж: РБК-Україна)

Рятувальники на Азовському морі просять відпочиваючих бути обережнішими на воді

В Кирилівці - одному з найпопулярніших українських курортів на Азовському морі у неділю, 18 серпня, трапилося кілька надзвичайних подій, які загрожували життю відпочиваючих. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Рятувальникам вдалося запобігти загибелі восьми людей, яких віднесло в море на кілька кілометрів.

Так, перший випадок стався в районі пляжу бази відпочинку "Пересип". Рятувальники, що чергували на посту, помітили двох чоловіків, яких стрімко відносило у відкрите море на надувному матрасі.

Ілюстративне фото: РБК-Україна

37-річний і 41-річний мешканці Дніпропетровщини були на відстані 2,5 кілометрів від берега.

Друга критична ситуація сталася на цьому ж пляжі - 30-річного і 39-річного чоловіків на надувному крузі встигло відтягнути на півтори кілометри від узбережжя.

Ще дві події трапилися на базі відпочинку "Металург". Цього разу на віддалі двох кілометрів опинилися 54-річний чоловік і 27-річна жінка на надувному матрасі.

Остання небезпечна ситуація сталася вже о 18:20. Рятувальникам вдалося запобігти загибелі сімейної пари - 48-річного чоловіка і 43-річної жінки. Вони опинилися на відстані 1,7 кілометра від пляжу на надувному матрасі.

Рятувальники ДСНС звертаються до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на воді.

Нагадаємо, на території відомого українського курорту на Азовському морі бази відпочинку зливали нечистоти у море і пісок.

До слова, нещодавно у мережі показали фото з Кирилівки і Ялти. Порівняйте фотографії двох відомих українських курортів.