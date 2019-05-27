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На природу с ребенком: Комаровский дал важные советы родителям

STYLERЖизнь    27.05.2019 - 07:21
На природу с ребенком: Комаровский дал важные советы родителям
Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Комаровский рассказал про подготовку к походу с детьми в лес

Евгений Комаровский объяснил, как собрать ребенка на прогулку в лесу. Особенно сейчас, в период начала отпусков и приближения лета, множество семей любит проводить время на природе. Известный педиатр в своем Instagram напомнил, что прогулки в лесу, поход за грибами, пикник на лесной поляне - достаточно частые развлечения, во время которых нельзя забывать о безопасности, и привел соответствующие "установки" от bezopdet.

Доктор Комаровский, который ранее дал рекомендации родителям, как не позволить ребенку попасть в беду, подчеркнул, что при подготовке к лесным прогулкам очень важно знать, как собрать и чему научить ребенка.

Во-первых, одежда ребенка должна быть ярких цветов и хорошо различима в лесу, желательно со светоотражающими элементами, плотные брюки и высокие ботинки или сапоги - обязательны.

Во-вторых, у ребенка должен быть свисток, полностью заряженный мобильный телефон, бутылочка с водой и шоколадный батончик. Также не лишним будет GPS треккер, химическая грелка и компас (ребенка нужно научить этим пользоваться).

В-третьих, заранее объясните ребенку его действия в случае если он потерялся, что вы не будете его ругать, что нельзя что-нибуть есть или пить в лесу, приближаться к водоемам и болотам и т.д.

На природу с ребенком: Комаровский дал важные советы родителям

Евгений Комаровский (фото: t/me/dr_komarovskiy)

"Подготовьтесь - отрепетируйте в игровой форме все действия ребенка", - сказано в сообщении. 

Если вы передвигаетесь по лесу группой, среди взрослых должны быть выбраны ведущий и замыкающий, в дети всегда находиться между ними. Замыкающий ни при каких обстаятельствах не должен оставлять за собой отстающих. 

Главное - потерявшийся ребенок должен оставаться на месте. Он должен знать, что если в лесу его зовет по имени чужой человек, то нужно откликаться. Если он слышит шум, шорох, крики, звуки - должен стучать палкой по дереву, кричать или свистеть. 

"Кроме того, очень важно - сообщить близким куда вы направляетесь и когда должны вернуться; если кто-то потерялся не теряйте времени и вызывайте спасателей; заранее сохраните в памяти телефона контакты поисковых служб", - отметил он.

Как сообщалось ранее, доктор Комаровский объяснил, что делать родителям, когда ребенок выплевывает лекарства.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский разрушил миф о дерматите у детей.

Дети и лекарства: Комаровский дал важный совет родителям Влияет на психику: Комаровский сделал родителям важное предупреждение
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