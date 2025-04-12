Естественность - в тренде: 5 звезд, которые отказались от макияжа в реальной жизни

В мире, где блестящие образы и безупречный макияж - часть звездной жизни, некоторые знаменитости выбирают другой путь. Они сознательно отказались от косметики в повседневности, показывая, что настоящая красота - в естественности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о селебрити, которые решили не пользоваться мейком в повседневной жизни.

Памела Андерсон

Когда в октябре 2023 года Памела Андерсон появилась на Парижской неделе моды без макияжа, это вызвало настоящий резонанс в мире моды и шоу-бизнеса. Некоторые СМИ распространяли предположения о ее состоянии здоровья, хотя на самом деле никаких проблем не было.

А вот пользователи соцсетей наоборот - выражали поддержку актрисе и восхищение ее открытостью. Наблюдать за тем, как одна из самых известных звезд 90-х свободно демонстрирует свое лицо без косметики перед сотнями камер, еще и с улыбкой, - настоящий акт смелости. Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Особенно, учитывая возраст: среди знаменитостей обычно не принято появляться на публике без мейкапа, особенно после 50.

Свое решение Памела связывает с личной потерей: после смерти близкой подруги и визажиста в 2019 году она постепенно перестала краситься и впоследствии почувствовала, насколько это освобождает.

"Я решила, что просто пойду на показ мод и ни с кем не буду соревноваться. Да и зачем мне тратить три часа в кресле визажиста, когда на мне этот великолепный наряд от Вивьен Вествуд?", - сказала она на шоу Дрю Бэрримор, добавив, что, по ее мнению, никто даже не заметит. Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Шейлин Вудли

Актриса Шейлин Вудли объясняет свой отказ от макияжа просто и понятно. Она не хочет создавать образ недостижимой идеальной женщины, к которому другие могут стремиться, наблюдая за ней на красных дорожках. Поэтому на официальных мероприятиях часто можно увидеть Шейлин Вудли без макияжа или с его минимумом. Шейлин Вудли (фото: instagram.com/shailenewoodley)

Ее философия проста: для того, чтобы выглядеть хорошо, не обязательно прятаться за косметикой.

Алиша Киз

Памела Андерсон не является первой, кто ввел тренд no makeup на красных дорожках. В 2016 году Алиша Киз также приняла решение отказаться от косметики, поскольку поняла, что она использовала макияж как защитный щит, чтобы скрыть свою настоящую личность.

"Но теперь я чувствую себя намного комфортнее без него", - поделилась она. Алиша Киз (фото: instagram.com/aliciakeys)

Оглядываясь назад, певица отмечает, что ее отношения с красотой были "напряженными", но именно этот шаг помог ей лучше узнать себя. Сейчас Алиша использует косметику только по желанию, а также имеет собственный бренд Keys Soulcare, который предлагает продукцию для ухода и декоративную косметику. Алиша Киз (фото: instagram.com/aliciakeys)

Кэти Холмс

Кэти не является большой поклонницей макияжа, особенно когда для этого нет особых причин. В повседневной жизни актриса обычно ограничивается двумя средствами - солнцезащитным кремом и блеском для губ. Кэти Холмс (фото: instagram.com/katieholmes)

Она предпочитает минималистичный подход к уходу за кожей и пользуется профессиональными процедурами и косметикой вместо того, чтобы наносить толстый слой тонального крема.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу никогда не считала макияж необходимой частью своей жизни. Она до сих пор редко использует косметику.

"Я никогда не увлекалась макияжем. Мне больше нравится ощущение чистой кожи", - делилась актриса. Гвинет Пэлтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Актриса спокойно относится к естественным изменениям, связанным с возрастом, и своим примером демонстрирует, как важно принимать себя в любом возрасте и виде. Гвинет Пэлтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)