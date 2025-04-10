На коленях и со слезами: 8 актеров, которые унижались, чтобы получить роль

Иногда, чтобы попасть в заветный проект, актеры готовы идти на крайности. Они не стесняются просить, умоляют и даже падают на колени перед продюсерами, лишь бы получить хоть минимальный шанс на успех.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 10 актерах, которые не стеснялись унижаться, чтобы получить роль, которая изменит их карьеру.

Маргарет Куэлли

Когда Маргарет Квелли узнала, что планируется продолжение ее любимого фильма "Счастливый Гилмор", она немедленно написала электронное письмо своим агентам.

"Все, что нужно. Ни одна роль не является слишком маленькой. Пожалуйста! Я должна принять участие в этом. Я прошу вас, пожалуйста, чего бы это ни стоило", - обратилась актриса. Кадр из фильма "Счастливый Гилмор"

В результате Квелли получила "крошечную роль" в будущей ленте "Счастливый Гилмор 2".

"Это было лучшее, что со мной когда-либо случалось. Это крошечная часть. Я, по сути, глубокий фон, но теперь могу умереть счастливой", - поделилась она.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе проходил прослушивание на роль Ника Шеффа в фильме "Хороший мальчик" три-четыре раза, прежде чем получил возможность читать текст вместе со Стивом Кареллом.

Это был долгий и сложный процесс, чтобы попасть в проект. Кадр из фильма "Хороший мальчик"

"Во время первой встречи с режиссером Феликсом ван Гронингеном я буквально стал на колени и сказал: "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, позволь мне это сделать'", - рассказал он в 2018 году "TNP".

"Феликс доверил мне эту роль в то время, когда на нее претендовали актеры с именами, карьерой, с достижениями. А у меня на тот момент ничего не было", - добавил он.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон более 10 лет пыталась любым способом попасть во франшизу "Парк Юрского периода".

"Я думаю: "Я могу погибнуть в первые пять минут! Меня может съесть кто угодно! Я даже готова работать в кейтеринге!" Я сделаю все, чтобы стать частью этого мира", - призналась она в интервью ComicBook в 2022 году. Кадр из фильма "Мир Юрского периода: Возрождение"

"Я огромная поклонница "Парка Юрского периода". Это один из первых фильмов, которые я помню, что посмотрела в кинотеатре. Этот опыт ярко запечатлелся в моей памяти. Это было как поворотный момент в моей жизни. Просто невероятно", - добавила знаменитость.

В 2024 году актрису утвердили на роль Зоры Беннетт в будущем фильме "Мир Юрского периода: Возрождение".

Брендан Фрейзер

Брендан Фрейзер не просто просил продюсера Боба Даксея дать ему роль в фильме "Джи Ай Джо: Атака Кобры" - он буквально умолял.

"Мы были в Шанхае, снимали ночную сцену с погоней. Боб Даксей оторвался от телефона, на лице - знакомая улыбка. Он продюсировал два других фильма, в которых я снимался, и я спросил: "Почему ты так счастлив?". Он ответил: "Только что Paramount дала зеленый свет на съемки "Джо", - вспомнил актер в 2008 году в интервью Rotten Tomatoes. Кадр из фильма "Джи Ай Джо: Атака Кобры"

На это Фрейзер пошутил: "Отлично! Я даже готов зимой помыть твою собаку - только возьми меня в фильм".

В результате он получил камео в ленте.

Сэди Синк

Когда Сэди Синк проходила пробы на роль Макс Мейфилд в сериале "Очень странные дела", ей было 14 лет. Кастинг-директора сомневались, считая ее слишком "старой" для этой роли.

"Я просто умоляла и умоляла их дать мне больше материала, чтобы я могла показать что-то новое", - рассказала актриса изданию "Fashion" в 2022 году. Кадр из фильма "Очень странные дела"

Роль она получила уже на следующий день после второго прослушивания.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт настолько увлеклась сотрудничеством с режиссером Гильермо дель Торо во время работы над "Аллеей кошмаров", что прямо сказала ему: "Ты должен дать мне роль в "Пиноккио".

На что режиссер ответил: "Осталась лишь одна обезьяна". Кейт Бланшетт (фото: Википедия)

Тогда Кейт не растерялась и заявила: "Я сделаю все. Я бы сыграла для тебя даже карандаш в фильме".

В результате она озвучила Спацатуру - обезьяну.

Николь Кидман

Никто не верил, что Николь Кидман сможет воплотить Сюзанну Стоун-Маретто в фильме "Умереть ради".

"Я позвонила режиссеру Гасу Ван Сенту и сказала: "Пожалуйста, дайте мне шанс, я умоляю вас", потому что сценарий был чрезвычайно сильным", - рассказала она изданию Variety в 2016 году. Кадр из фильма "Умереть ради"

В итоге Николь получила роль.

Мелисса Маккарти

В 2023 году Мелисса Маккарти в интервью изданию People призналась, что когда узнала о том, что Роб Маршалл снимает игровую версию "Русалочки", то "едва не бросилась под его машину и умоляла о роли".

"На самом деле нет, но я умоляла его поговорить со мной. Это правда", - уточнила она. Кадр из фильма "Русалочка"

Маккарти добавила, что провела с "Русалочкой" больше времени, чем с любым другим фильмом.

"Я на самом деле не осознавала этого, пока Роб не спросил: "Ты видела этот фильм несколько раз?' И я ответила: "Теперь, когда ты спросил, то да - много раз". К счастью, это меня не испугало", - рассказывала знаменитость.