Гастроэнтеролог рассказала, может ли гастрит возникнуть "от нервов"
Заболевания желудка часто возникают из-за сильного стресса. Врач рассказала, что гастрит может возникать "от нервов" и как можно этого избежать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.
Гастрит "от нервов" - такое возможно?
По словам врача, гастрит может возникать от стресса, так как увеличивается секреция адреналина, норадреналина, кортизола.
А они в свою очередь могут влиять на увеличение продукции соляной кислоты и уменьшение синтеза простагландинов, отвечающих за защитный барьер в желудке.
К тому же проблемы с желудочно-кишечным трактом могут проявляться ощущением "комка в горле". В частности, комком в горле может проявлять себя гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
К тому же стресс может оказывать влияние на сокращение мышц желудочно-кишечного тракта, что приводит к усилению или ослаблению моторики кишечника. Это может привести к таким симптомам как диарея, запор или спазмы в животе.
Методы уменьшения стресса
Внимательность и медитация
Практики, сосредоточенные на внимательности, такие как медитация и упражнения на глубокое дыхание, могут помочь снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие.
Физическая активность
Регулярные физические упражнения снижают уровень стресса и улучшают здоровье пищеварения.
Кроме того, обеспечение достаточного количества сна может помочь организму лучше справляться со стрессом и способствовать общему укреплению здоровья.
Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)
Терапия может помочь людям справиться со стрессом и тревогой, потенциально уменьшая влияние на здоровье желудочно-кишечного тракта.
Нужно ли для "защиты" желудка принимать обезболивающие
Медик рассказала, что защита необходима только тем пациентам, которые имеют скомпрометированный желудок.
Пациентам, никогда не имевших жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта, такой потребности нет. Наличие хеликобактерной инфекции увеличивает риск повреждений желудка при приеме нестероидных противовоспалительных средств.
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