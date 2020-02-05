До Прип'яті повернулися колишні жителі з подарунками: місту-примарі "стукнуло" 50 років (відео)

У Прип'ять приїхали колишні жителі на день міста (колаж РБК-Україна)

Прип'ять "відзначила" свій 50-й день народження

До Прип'яті повернулися колишні жителі, щоб провести своєрідну акцію на честь 50-го дня народження міста.

Півстоліття тому стартувало будівництво Чорнобильської атомної електростанції, і всього в трьох кілометрах від неї 4 лютого почали зводити для энергеников і співробітників АЕС місто, що отримало свою назву від річки Прип'ять. У цьому населеному пункті до техногенної катастрофи 26 квітня 1986 року проживало 47,5 тисяч осіб. Зараз місто пустує через високий рівень радіації.

Тим не менш, місцеві жителі після багаторічної вимушеної відсутності після евакуації час від часу приїжджають ув місто-привид, щоб підтримувати в ньому "живий дух". Напередодні Нового 2020-го року люди навіть встановили в центрі Прип'яті унікальну святкову ялинку, яку прикрасили іграшками та старими фотографіями.

Зараз колишні мешканці нанесли новий візит до "іменинника".

За словами колишнього майстра ЧАЕС 73-річного Олександра Забіоченка, у рідному місті він не був 20 років. У день вибуху у нього був вихідний, щоб з'їздити до Києва на футбол. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Ланцюгом оточила міліція, нікого не випускала. Я кажу, що на футбол Мені кажуть, мовляв, йди там щось на станції сталося", - згадує він. Проживає чоловік в даний час в Славутичі Київської області.

Валентина Ретунська розповіла, що її батько був одним з перших будівельників. Жінка була відсутня в Прип'яті 15 років.

"Важко їздити, душевна травма. Я пам'ятаю і місто, і квартиру, якою вона залишилась. Я не знаю, чи відважуся піти", - сказала вона.

Люди приїхали на електричці, а після проходження контролю пересіли на автобус, який і довіз їх у центр Прип'яті. Тут на площі біля колеса огляду встановлюють напис "З Днем народження" - символічний подарунок "ювіляру". Зустрічають у себе вдома гостей - туристів-іноземців і показують їм фотографії тієї Прип'яті, яку пам'ятають вони.

Увечері в центрі міста, що ожило, відбулася святкова акція. На стіні готелю, як на екрані, демонстрували архівні кадри під музику на синтезаторі - музиканти встановили унікальний звук піаніно, створений в покинутій Прип'яті.

У Прип'ять на день міста приїхали колишні жителі, щоб привітати "іменинника" з 50-річчям