Можно ли на холоде заработать цистит? Врачи расставили все точки над "i"

С детства девочек предостерегали не сидеть на холодном, прикрывать спину и не носить короткие юбки, потому что заработаем цистит. Теперь же стоит отбросить "бабушкины советы" и запомнить, что цистит на холоде не заработаешь, ведь его провоцируют бактерии и только они.

К инфекциям мочевыводящих путей (ИМШ) у женщин относят уретрит и цистит. Цистит – это медицинский термин воспаления мочевого пузыря, уретрит – воспаление уретры.

Для развития воспалительного процесса в данных органах требуется бактерия!

Чаще всего возбудители локализуются на слизистой в участке вокруг уретры из каловой или вагинальной флоры и восходящим путем от уретры попадают в мочевой пузырь.

Кишечная палочка является самой распространенной бактерией, вызывающей ИМШ у женщин, но и другие возбудители (энтерококки, стафилококки и даже грибки) могут вызвать это не совсем приятное состояние.

Сахарный диабет, запор, длительное использование катетера, реакция на определенные лекарства (химиотерапевтические препараты), наличие конкрементов (песок и камни в почках) тоже могут являться причиной рецедивирующих ИМШ.

Симптомы цистита включают в себя:

частые позывы к мочеиспусканию

жжение или боль при мочеиспускании

мочепуск небольшим количеством мочи

кровь в моче (гематурия)

наличие мутного или неприятного запаха мочи

наличие дискомфорта внизу живота

Как предупредить ИМШ?

Необходима достаточная личная интимная гигиена, а также вашего полового партнера. Не забывайте, что женщинам/девочкам подмываться нужно по направлению к анальному отверстию.

Достаточный питьевой режим и своевременное посещение туалета, чтобы высококонцентрированная моча не раздражала слизистую мочевых путей.