Можно ли на холоде заработать цистит? Врачи расставили все точки над "i"
С детства девочек предостерегали не сидеть на холодном, прикрывать спину и не носить короткие юбки, потому что заработаем цистит. Теперь же стоит отбросить "бабушкины советы" и запомнить, что цистит на холоде не заработаешь, ведь его провоцируют бактерии и только они.
Об этом рассказала врач Татьяна Тульчак.
К инфекциям мочевыводящих путей (ИМШ) у женщин относят уретрит и цистит. Цистит – это медицинский термин воспаления мочевого пузыря, уретрит – воспаление уретры.
Для развития воспалительного процесса в данных органах требуется бактерия!
Чаще всего возбудители локализуются на слизистой в участке вокруг уретры из каловой или вагинальной флоры и восходящим путем от уретры попадают в мочевой пузырь.
Кишечная палочка является самой распространенной бактерией, вызывающей ИМШ у женщин, но и другие возбудители (энтерококки, стафилококки и даже грибки) могут вызвать это не совсем приятное состояние.
Сахарный диабет, запор, длительное использование катетера, реакция на определенные лекарства (химиотерапевтические препараты), наличие конкрементов (песок и камни в почках) тоже могут являться причиной рецедивирующих ИМШ.
Симптомы цистита включают в себя:
- частые позывы к мочеиспусканию
- жжение или боль при мочеиспускании
- мочепуск небольшим количеством мочи
- кровь в моче (гематурия)
- наличие мутного или неприятного запаха мочи
- наличие дискомфорта внизу живота
Как предупредить ИМШ?
Необходима достаточная личная интимная гигиена, а также вашего полового партнера. Не забывайте, что женщинам/девочкам подмываться нужно по направлению к анальному отверстию.
Достаточный питьевой режим и своевременное посещение туалета, чтобы высококонцентрированная моча не раздражала слизистую мочевых путей.
Раньше мы писали о полезных продуктах, которые действительно могут навредить.
Также врачи рассказали, как ухаживать за кожей в холода, чтобы она оставалась красивой и сияющей.