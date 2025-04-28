Прекратите цитировать неправильно! ТОП-5 фраз, которые мы чаще всего искажаем

"Клиент всегда прав" - эту фразу приписывают Гарри Гордону Селфриджу. Однако ее полная версия звучит иначе:

"Клиент всегда прав в вопросах вкуса"

"Хлеба и зрелищ" - выражение, пришедшее к нам из древних времен. Ювенал писал:

"Народ, который когда-то вручал власть и легионы, теперь не хочет ничего, кроме хлеба и зрелищ"

"Время - это деньги" - так цитируют фразу, которую говорил Бенджамин Франклин. Однако полная суть высказывания глубже:

"Время - это деньги, но потерянного времени не вернешь, в отличие от денег"

"Цель оправдывает средства" - утверждение, которое часто связывают с Макиавелли. На самом деле он считал, что в действиях нужно учитывать не только цель, но и средства, ведь достойная цель не оправдывает недостойные средства. К сожалению, полная цитата до нашего времени не сохранилась.

"Сильнейший всегда прав" - эта идея происходит от древнегреческих философов. Но ее истинный смысл звучит так:

"Сильнейший всегда прав, пока слабые не объединятся"