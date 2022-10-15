Названа самая полезная украинская зелень: добавляйте повсюду и ешьте каждый день

Эта простая украинская зелень, которую можно купить круглый год, а летом она просто может расти на огороде, как сорняк, обладает множеством полезных свойств. Речь идет о знаком всем укропе.

Об этом пишет HealthLine.

В одном стакане (9 г) укропа содержится:

углеводов – 0,6 г;

клетчатки – 0,2 г;

жиров – 0,1 г;

белков – 0,3 г;

витамина А: 675 МЕ (14% дневной нормы);

витамина С: 7,4 мг (12% дневной нормы);

фолиевой кислоты: 13,1 мкг (3% дневной нормы);

кальция: 18,2 мг (2% дневной нормы);

железа: 0,6 мг (3% дневной нормы);

магния: 4,8 мг (1% дневной нормы);

калия: 64,6 мг (2% дневной нормы);

марганца: 0,1 мг (6% дневной нормы).

Укроп очень богат антиоксидантами и не только

Флавоноиды – вещества, снижающие риск сердечных заболеваний и инсульта, а также поддерживающие здоровье мозга.

Терпеноиды – защищают от заболеваний печени, сердца, почек и головного мозга.

Дубильные вещества – оказывают антибактериальное действие.

Витамин С – поддерживают здоровье кожи, снижают давление, защищают мышление и память во время старения.

Какую пользу приносит укроп

Антибактериальный эффект. Эфирные масла в укропе оказывают антибактериальное действие. Они борются с потенциально вредными бактериями.

Защита сердечно-сосудистой системы. Исследования на животных показали, что экстракт укропа снижает уровень холестерина и триглицеридов. Однако результаты исследования на людях неоднозначны.

Улучшает здоровье костей. Укроп содержит кальций и магний, которые важны для здоровья костей.

Снижает сахар в крови. Несколько исследований на животных с диабетом показали значительное улучшение уровня сахара в крови при потреблении экстракта укропа натощак.

Укроп нельзя есть, если у вас аллергия. Но такие случаи действительно редки.