Принципово буду говорити російською! В Ужгороді спалахнув мовний скандал

Напередодні в Ужгороді розгорівся гучний мовний скандал. Одна з працівниць музею категорично відмовлялася говорити українською, чим шокувала оточуючих. Про неприємний інцидент написала Юлія Юліна на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так працівниця музею заявила, що не хоче говорити українською мовою, незважаючи на те, що раніше викладала його. Жінка говорила по-російськи "принципово".

"У мене в школі була п'ятірка з української мови, я її навіть викладала, але ось зараз, через політичну ситуацію в країні, я принципово говорю і буду говорити тільки російською!" - заявила вона.

Мовний скандал в Ужгороді (фото: Колаж РБК-Україна)

Крім того, працівник музею не посоромилася висловити свою думку щодо того, ким насправді є жителі Західної України. За її словами, там проживають "не українці, а русини".

Нагадаємо, що Рабинович потрапив в мовний скандал. Голова комітету Дмитро Лубинець закликав нардепа не порушувати закони України і виступати українською мовою, так як це передбачено в регламенті роботи органів ВР.

Також ми писали, що в опорній школі Авдіївки розгорівся мовний скандал. Батьки дітей, які переходять у сьомий клас, не хочуть, щоб їх діти проходили навчання українською мовою.