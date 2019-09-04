Позбавите народного депутата права виступати? Рабинович потрапив в мовний скандал

Вадим Рабинович (фото: facebook.com/vadymrabinovych)

Народний депутат повідомив, що подав у суд на спікера парламенту

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович влаштував перепалку під час засідання парламентського комітету з прав людини, деокупации та реінтеграції тимчасово окупованих територій і національних меншин 4 вересня через українську мову.

Голова комітету Дмитро Лубинець закликав Вадима Рабиновича не порушувати закони України і виступати українською мовою, так як це передбачено в регламенті роботи органів ВР. Однак нардеп відмовився і повідомив, що подав позов у Конституційний суд на голову парламенту і пригрозив, що подасть в суд і на Лубинця.

"Я вже подав у Конституційний суд на голову парламенту, а тепер і вас обов'язково подам. 10-й пункт Конституції гарантуємо всім рівні мовні права", - зазначив Рабінович і додав, що, коли він виступає від імені фракції – він говорить українською мовою, а от висловлювати свою думку йому легше російською мовою.

"Ви з російськомовного регіону, ви прекрасно знаєте проблему, яка виникає там: всі люблять Україну, всі люблять українську мову, але не всі володіють нею вільно. Ми вчимося, але нам поки що важко. І що, тому ви позбавите народного депутата України права виступати?" – заявив Рабинович чолі комітету.

Лубинець відповів, що якщо вже Вадим Рабинович вивчає українську мову, то, на його думку, він покаже всій Україні, що це нескладно. На що нардеп запитав голову комітету про те, чи готовий він давати йому уроки.

"Даю доручення секретаріату підготувати робочий час – не менше однієї години на пленарному тижні для того, щоб глава комітету Лубинець з головою підкомітету Вадимом Рабиновичем Зіновьевичем могли спілкуватися і вивчати українську мову. Робимо онлайн-курси з вивчення української мови", - відповів йому Дмитро Лубинець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Рабинович відмовився говорити українською мовою на підготовчому засіданні Ради.

А також розповідали про те, що Рабинович заявив, що не боїться загрози в'язниці після переговорів в РФ.