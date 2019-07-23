В авдіївській школі хочуть навчатися російською мовою: подробиці скандалу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Батьки вважають, що переходити на українську мову буде складно в такому віці

В опорній школі Авдіївки розгорівся мовний скандал. Батьки дітей, які переходять у сьомий клас, не хочуть, щоб їх діти проходили навчання українською мовою. Справа в тому, що до цього діти навчалися російською. Вони вважають, що в такому віці для дітей буде важко і болісно переучуватися державної мови. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Директор школи пояснює, що є статут 2018 року, в якому сказано, що навчання в школах повинно проводитися виключно державною мовою. Батьки пишуть скарги і не хочуть нічого про це чути.

"Я вважаю, треба виконувати свій статут, який був затверджений ще в 2018 році. Мова – це складова ідентифікації нації, я пояснювала це батькам", - заявила директор школи Оксана Четверикова.

Також батьки наполягають, що мовне питання - це не так важливо. Першим ділом потрібно закінчити в школі ремонт, який почали в 2016 році, а потім думати про перехід на іншу мову.

Відео: в Авдіївці розгорівся мовний скандал (ТСН)

Одна з мам - Пастернак Галина розповідає, що її діти не розуміють українську мову і вони вже звикли спілкуватися лише російською.

"Нас так виростили наші батьки", - резюмувала Галина.

Як ми раніше писали, школярів змусили вивчати російську мову в одній зі шкіл Вінницької області. Директор навчального закладу ввів для учнів факультатив по російській мові, хоча батьки з дітьми вибрали інформатику. Про це йдеться в групі "Бацьки SOS" у Facebook.

Раніше повідомлялося про те, що учениць гімназії виключили через несплату внесків.