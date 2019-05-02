Принцесі Шарлотті чотири: яскраві фото іменинниці

Принцеса Шарлотта сьогодні, 2 травня, святкує свій четвертий день народження. Дівчинка з'явилася на світ о 08:34 за місцевим часом з вагою 3,713 кг у госпіталі Святої Марії, де народилися її брат, принц Джордж, батько принц Вільям і дядько принц Гаррі. Принцеса стала четвертою у черзі на престол. Дівчинку назвали Шарлоттою Єлизаветою Діаною, вона отримала титул Її королівська високість принцеса Шарлотта Кембриджська.

В честь дня народження Кенсінгтонський палац опублікував нові фото принцеси Шарлотти, за традицією зроблені її мамою Кейт Міддлтон Анмер-холі.

На знімках іменинниця, яка у вересні вже відправиться в школу, виглядає помітно подорослішавшою.

Принцеса Шарлотта (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

До речі, відомо, що принцеса Шарлотта з'явилася на світ через дві з половиною години після надходження Кейт Міддлтон в лікарню. Пологи у герцогині принмали дві акушерки 44-річна Арона Ахмед і професор акушерства з Королівського коледжу охорони здоров'я 51-річна Джекі Данклі-Бент.

Джерела в госпіталі Святої Марії поділилися з журналістами, що перейми у Кейт почалися ще вдома, за кілька годин до того, як вона приїхала в клініку. Пологи були спонтанними і без стимуляції, оскільки герцогиня Кембриджська прихильниця природного процесу.

Принцеса Шарлотта незабаром після народження (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принцеса Шарлотта зростає білінгвом - вона успішно освоює іспанську мову завдяки няні Марії Терезі Турріон, уродженці Іспанії, яка іноді розмовляє з Джорджем і Шарлоттою на своїй рідній мові.

Дівчинка також проявляє інтерес до книг і тенісу, любить танцювати.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон, мама принцеси Шарлотти, була удостоєна нового титулу на честь восьмої річниці свого шлюбу.

Раніше ми повідомляли про те, що принц Вільям і Кейт Міддлтон відсвяткували річницю свого шлюбу.

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